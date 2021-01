La colección de Mar Flores con la que no solo te sentirás cómoda, también elegante

MADRID, 3 (CHANCE)

Mar Flores es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, cada vez que la vemos derrocha estilo en cada paso y en su forma de caminar y lo cierto es que son muchos los años que lleva enfrente de los focos que le han perseguido a lo largo de su vida. Una mujer que ha demostrado saber renovarse y adaptarse a las circunstancias de cada momento y que por eso ha conseguido el calor y cariño de la gente que la sigue.

Hoy en día, las mujeres cosmopolitas como ella siguen dos propósitos a la hora de vestir: sofisticación y comodidad. O lo que es lo mismo, encontrar una armonía entre informal y lo formal, que se adapte a las tendencias del street style y que, a la vez, se puedan lucir en los hogares, aportando flexibilidad y confort. Con este objetivo nace 'Alma by Mar', la nueva colección cápsula de MFM -de la diseñadora y empresaria Mar Flores- fabricada íntegramente en España: una selección de prendas versátiles y cómodas que representan a la mujer actual y que logran sus objetivos a la hora de vestir.

Bajo una mimada estética comfy, la colección cápsula de Mar Flores presenta una colección compuesta por veinte exclusivas prendas de punto entre chaquetas, tops, pantalones, joggers, faldas y ponchos. La calidad del tejido y del punto que se emplea para la confección de todas estas piezas aporta una suavidad y un tacto inmejorable gracias a su elaboración con materiales de óptima calidad. Estos permiten que las prendas se adapten a la figura de cada mujer -con capacidad de retorno a su tamaño y forma original- además de comodidad y elasticidad o, lo que es lo mismo, una mejor movilidad.

La colección cápsula 'Alma by Mar' está disponible ya en las tiendas MFM en Madrid (Centro Comercial Moda Shopping y La Moraleja Green) y en su página web oficial www.marfloresmadrid.com . Y es que lo cierto es que no te puedes perder esta maravilla de conjuntos con los que no solo vamos a ir elegantes, sino cómodos, lo más importante.