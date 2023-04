La colección Swatch Art Journey lleva auténticas obras maestras a tu muñeca

De los estudios de tus artistas y tus museos favoritos -El Moma de Nueva York, la Gallerie Degli Uffizi o el Louvre de Abu Dhabi- a tu día a día

MADRID, 25 (CHANCE)

La primera vez que uno se planta ante una obra famosa, la recuerda para toda la vida: un mundo nuevo se abre ante nosotros y un aluvión de ideas desata nuestra creatividad. Lo mismo ocurre cuando Swatch se fusiona con el arte: suceden cosas maravillosas. Eso ha sido así desde los inicios de la marca, siempre dispuesta a encontrar nuevas formas de introducir el arte a nuestras vidas.

2023 inicia otro capítulo en el viaje artístico de Swatch. La marca suiza presenta cinco colecciones cápsula bajo el nombre de Swatch Art Journey. Estos relojes, que incorporan detalles inéditos, pretenden narrar la historia del arte _desde Botticelli hasta Lichtenstein_ como si de una aventura se tratara.

Para esta colección, Swatch toma sus modelos GENT y NEW GENT y recrea en ellos diez obras maestras. Todo ello, con un mensaje de fondo, pero también con un toque de humor. Todos los relojes de esta gama rinden tributo a artistas que no tuvieron miedo de innovar.

La colección Swatch Art Journey -a la venta desde el 16 de marzo de 2023 y a la que seguirá un lanzamiento adicional que se desvelará más adelante- está formada por diseños tan diferentes como especiales: SWATCH X MOMA, que rinde tributo al pop art con motivo del centenario del nacimiento de Roy Lichtenstein; SWATCH X MAGRITTE, que homenajea al surrealista René Magritte; SWATCH X LE GALLERIE DEGLI UFFIZI, que ensalza la naturaleza y la feminidad a través de los ojos de Sandro Botticelli, el máximo exponente del Renacimiento; y SWATCH X LOUVRE ABU DHABI, que aprovecha para unir la energía de Hokusai con un majestuoso Astrolabio.

El romance de Swatch con el arte empezó en 1985 con el primero de los relojes artísticos de la marca. Desde entonces, y con el objetivo de encontrar nuevas formas de democratizar el arte, une fuerzas con los museos más famosos del mundo para recrear en sus relojes algunas de sus obras de arte más impactantes. Eso se plasma en la nueva serie de colaboraciones con museos, Museum Journey. ¡Te la descubrimos!

SWATCH X MOMA: Celebración del centenario del nacimiento del artista de pop art Roy Lichtenstein

Fans del pop art, ¡preparaos! Swatch vuelve a colaborar con el museo MoMA para rendir homenaje al legendario artista estadounidense Roy Lichtenstein. Para la ocasión, han lanzado dos llamativos relojes que evocan las obras que este autor tiene en el famoso museo neoyorkino. Ambos modelos combinan el singular estilo artístico de Liechtenstein con la alegría y creatividad características de Swatch.

REVERIE by ROY LICHTENSTEIN, THE WATCH

El entusiasmo de Lichtenstein por el jazz le sirvió de inspiración para varias de sus obras más emblemáticas, como 'Reverie' (1965). El texto 'The melody haunts my reverie' (La melodía atormenta mi sueño) que aparece en el cuadro está impreso en la trabilla del reloj, mientras que la correa de color amarillo pretende evocar el pelo rubio de la mujer.

GIRL by ROY LICHTENSTEIN, THE WATCH

El instinto innovador de Lichtenstein le llevó a diseñar un caballete giratorio con el que empleaba su famosa técnica Ben-Day que ahora aparece en el reverso de la correa de este reloj. El poder de una sonrisa es hipnotizador. Por ello, Swatch ha elegido reproducir la famosa obra de arte 'Girl' (1963), con una mujer rubia sonriente como protagonista.

SWATCH X MAGRITTE: Conmemoración del 125º aniversario del nacimiento del artista surrealista René Magritte

El pintor surrealista René Magritte es conocido por su estética onírica e imaginativa, así como por sus símbolos evocadores (el bombín o la pipa, por nombrar algunos). Con motivo del 125º aniversario de su nacimiento, dos relojes convierten dos de sus cuadros más famosos en arte que podrás llevar en la muñeca.

LE FILS DE L'HOMME by RENÉ MAGRITTE

¿Sabías que las obras más famosas de Magritte fueron autorretratos? Hay quien dice que su cuadro de 1964, 'El hijo del hombre', representa el rostro del protagonista (que lleva un bombín) oculto por una manzana verde que flota en el aire. La frase *Ceci est une Swatch avec une pomme* (Esto es un Swatch con una manzana) aparece escrita en la correa, un divertido guiño a la famosa cita del artista *Ceci n'est pas une pipe*.

LA TRAHISON DES IMAGES by RENÉ MAGRITTE

Los juegos de palabras eran tan importantes para Magritte como las imágenes que los acompañaban. 'La traición de las imágenes', de 1929, es uno de sus ejemplos más famosos. La frase "Ceci est une Swatch"(Esto es un swatch) y el título de la obra de arte original 'Ceci n'est pas une pipe' (Esto no es una pipa) están escritos en la correa.

SWATCH X LE GALLERIE DEGLI UFFIZI: Remasterizando el arte renacentista de Sandro Botticelli

La famosa Galería Uffizi, conocida por su rica colección de obras maestras del Renacimiento, exhibe la 'Alegoría de la Primavera' y 'El Nacimiento de Venus', de Sandro Botticelli, en la misma sala... que ahora podrás llevar juntas en la muñeca con Swatch.

ALLEGORIA DELLA PRIMAVERA by SANDRO BOTTICELLI

La naturaleza fue una gran fuente de inspiración para Boticelli. Así lo plasma en su cuadro 'Alegoría de la Primavera', en el que aparecen al menos 138 especies distintas de plantas, algunas de las cuales están representadas en este Swatch. La correa presenta a Flora, la diosa de las flores, posando entre los naranjos. Va adornada con violetas, acianos, fresas silvestres y mirto: un homenaje atemporal a la belleza y a la naturaleza.

NASCITA DI VENERE by SANDRO BOTTICELLI

Diseñado para ser colgado sobre el lecho conyugal, 'El nacimiento de Venus' (hacia 1486) fue un cuadro tan controvertido que se mantuvo a puerta cerrada durante medio siglo. Swatch reproduce la textura de la pintura original con una calidad asombrosa. En la esfera de este reloj están los dioses de los vientos y de la brisa, Céfiro y Aura, que conducen suavemente a Venus hacia la orilla, cuyo rostro desprende una belleza inconfundible. La correa del reloj viene estampada de rosas de color rosa.

SWATCH POR LOUVRE ABU DHABI: Hokusai junta su arte con Astrolabio en un reloj que une la obra de dos épocas y dos maestros

Para el reloj del Louvre Abu Dhabi se han seleccionado dos obras de arte de su creciente colección permanente: 'La gran ola de Kanagawa', de Katsushika Hokusai (1831) y 'Astrolabio', de Muhammad ibn Ahmad ''Al-Battuti (1726-1727). Una llamativa pieza que une la obra de dos épocas y dos maestros.

THE GREAT WAVE OFF KANAGAWA BY KATSUSHIKA HOKUSAI & THE ASTROLABE

Hokusai es la prueba de que la creatividad no caduca, ya que tenía 60 años cuando diseñó su grabado más famoso 'Bajo la ola de Kanagawa', una obra que forma parte de la serie japonesa emblemática 'Treinta y seis vistas del monte Fuji'.

La voluntad incansable del hombre por explorar el infinito y los océanos y de enfrentarse cara a cara con el poder del agua, la naturaleza y el cielo nocturno, envuelven este Swatch en los mismos tonos azul de Prusia que la obra de Hokusai.

En la esfera y en la parte frontal de la correa de este reloj aparece una imagen en primer plano de la cresta de la ola. Esta juega hábilmente con la perspectiva y hace que dentro de su hueco aparezca la montaña más grande de Japón, el monte Fuji, como si de un pequeño montículo se tratara. La parte trasera del reloj, en cambio, muestra elementos del astrolabio, un maravilloso artefacto de la humanidad. En este modelo, la correa proyecta el cielo nocturno en plano tal y como se representaba entonces para determinar la hora exacta del día o calcular la posición de las estrellas.

Todos los modelos de la colección Swatch Art Journey ya están disponibles en tiendas Swatch y en Swatch.com ¿A qué estás esperando para lucir una auténtica obra maestra en tu muñeca?