Colectivos antiOTAN se manifiestan contra la cumbre de Madrid, con apoyo de IU y sin cargos de Podemos

La organización afirma que 30.000 personas han respaldado la marcha mientras que Delegación de Gobierno rebaja la cifra a 2.200

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este domingo el centro de Madrid en rechazo a la OTAN, en vísperas de la cumbre de la Alianza Atlántica que arranca este martes en Madrid, y el aumento del gasto militar, movilización que ha contado con un amplio de dirigentes de IU pero sin representación de la cúpula de Podemos.

Convocada por la plataforma estatal 'OTAN No' y otros colectivos, como colofón a la contracumbre alternativa por la paz, la manifestación ha arrancado al mediodía desde Atocha para recorrer el Paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía hasta recalar en Plaza de España, donde se ha procedido a una breve lectura del manifiesto unitario, que entre sus puntos demanda la disolución de esta organización militar.

El movimiento convocante ha exhibido músculo durante esta protesta y, según fuentes de la organización, la asistencia ha superado las 30.000 personas, una cifra que sin embargo ha sido rebajada considerablemente por Delegación de Gobierno de Madrid, que estima un total de 2.200 manifestantes, según detallan a Europa Press desde este departamento.

ALTA PRESENCIA DE IU Y AUSENCIA DE DIRIGENTE DE PODEMOS

La marcha ha contado con el respaldo de IU y a la misma ha asistido el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, la portavoz federal de IU, Sira Rego, el eurodiputado de esta formación, Manu Pineda, y los diputados en el Congreso Miguel Ángel Bustamante y Roser Maestro, junto a otros cargos de la Ejecutiva federal como Carlos Sánchez Mato y dirigentes de las distintas federaciones autonómicas.

Sin embargo, la formación se ha mantenido en un segundo plano y el protagonismo de la cabecera a las organizaciones y colectivos que agrupan la plataforma, con la pancarta principal 'No a la guerra, no a la OTAN y por la paz'.

En unas declaraciones el pasado viernes, ante las críticas que suscitó en Cs, PP y Vox su presencia en esta movilización, Santiago defendió que a "nadie debe sorprenderse" que el PCE apoye la contracumbre de la OTAN, dado que su formación apoya la disolución de las alianzas militares en favor de la paz.

En el caso de Podemos, no han asistido ningún cargo principal ni representantes de su Ejecutiva a la marcha y, como ya se había avanzado desde la formación morada que apuntaba a su perfil bajo para esta movilización. Como se esperaba, no ha asistido ningún ministro del espacio confederal.

Supervisada por un amplio dispositivo policial y sin incidentes durante su desarrollo, también se han visto otros lemas destacados en el interior de la protesta, como 'No a los presupuestos militaristas. Vuestras guerras no las pagamos' y 'Bases (militares) fuera'. 'OTAN No, bases fuera, la guerra siempre la pierden los pueblos', que portaban los representantes del PCE, o 'No a las puertas cuidemos el planeta'.

Por otro lado, ha estado presente el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que formaba parte de la cabecera 'Galicia contra la OTAN' y el dirigente de Anticapitalistas, Miguel Urbán, que encabezaba otra parte de la manifestación junto a miembros de su partido. Una presencia anecdótica ha sido la de la diputada de la CUP, Mireia Vehí, que ha coincidido con la manifestación mientras paseaba por Gran Vía.

También se han escuchado consignas entre los participantes, que en diversos pasajes de la manifestación han coreado 'Abajo el militarismo, la OTAN va a caer', 'OTAN no, bases fuera', 'OTAN culpable, OTAN militar' o 'Solidaridad con el Dombás'. 'No a la guerra' o 'Paz ya'. Además, se han visto algunos carteles contra la posición del Ejecutivo ante la Cumbre de la Alianza Atlántica, como 'Gobierno cómplice' o gritos como 'Vasallo imperialista'.

IU RECHAZA QUE SU APOYO A LA MARCHA PROVOQUE PROBLEMAS CON EL PSOE

La portavoz de IU ha señalado a los medios de comunicación que su concurso en esta manifestación genere algún conflicto dentro de la coalición con el PSOE, puesto que son fuerzas políticas "diferentes" que han sido capaces de acordar un programa de gobierno social, pero que es normal que tengan "discrepancias o matices" respecto a algunas cuestiones.

Por ejemplo, ha enfatizado que su formación se gestó en plenas movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, y desde entonces IU mantiene su "ADN pacifista y antimilitarista'.

A su vez, ha defendido que su organización pone la importancia en la "cultura de la paz" y ha vuelto a minimizar que su apoyo a la contracumbre genere un choque en la coalición, dado que por ejemplo su espacio ha sido capaz de pactar con el PSOE las nuevas medidas del decreto anticrisis.

"LOS IMPERIALISMO SE RETROALIMENTAN"

Por su parte, Miguel Urbán ha afirmado que la Cumbre de la OTAN es una "mala noticia" para España y ha añadido que la alianza ha pasado de estar en "muerte cerebral", como dijo el presidente galo Enmanuele Macron, y ahora "vive su mejor momento" gracias a la invasión de Ucrania por parte del mandatario ruso Vladimir Putin.

Y es que, a juicio del eurodiputado, "al final los imperialismo se necesitan y se retroalimentan", frente a lo cual debe desplegarse una política decidida "por la paz" y contra el aumento del gasto en defensa y la "militarización", dado que organismos como la OTAN lo "único que buscan es la guerra".

Entre las organizaciones que han impulsado la cumbre alternativa, que arrancó el viernes, figuran Ecologistas en Acción Madrid, Marea Ciudadana, Solidaridad Obrera, Desarma Madrid, OTAN No Madrid, la coordinadora 25S, CCOO, 'Fridays for Future', 'Transform Europe', Greenpeace, la Federación Internacional de Mujeres, el Foro de Sao Paulo, 'Rebelión o Extinción', el Frente Polisario, el Consejo Mundial por la Paz, el Foro Social Europeo de fuerzas sociales y sindicales, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Federación Rosa Luxemburgo.

El manifiesto unitario de los colectivos apuesta por la disolución de la OTAN e impulsar un nuevos sistema de seguridad desmilitarizado, un llamamiento a la renuncia a la violencia como medio de resolución de conflictos, el rechazo a elevar el gasto militar un 2% del PIB, reconvertir toda la industria militar y reorientar los gastos armamentísticos para reforzar las políticas públicas en salud, educación, vivienda, cuidados e igualdad.