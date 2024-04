Collboni cree que Trias y Colau "ni gobiernan, ni dejan gobernar" en Barcelona

Defiende que "sería bueno" que Sánchez siguiera adelante en el Ejecutivo y que no se rindiera

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cree que el líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias, y la de BComú, Ada Colau, "ni gobiernan, ni dejan gobernar" a su partido --el PSC-- en la ciudad.

Según ha afirmado en una entrevista de este lunes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, tanto Trias como Colau demostraron su inmovilismo con las reprobaciones en el pleno municipal del viernes, y no les ve "la generosidad ni la inteligencia política" suficiente para llevar a cabo pactos concretos.

Asimismo, les ha pedido reflexionar sobre su 'no' al Presupuesto: "Entiendo que estamos en periodo electoral y que tengan que hacer una reflexión interna, pero les llamo a la reflexión. Bloquear presupuestos no sé a quien ayuda, ni si perjudica más a quién gobierna o a quién impide la aprobación".

SÁNCHEZ

Al preguntársele por la posible dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que "sería bueno" que continuara al frente del proyecto, que siguiera adelante y no se rindiera.

"Empatizo con lo que pueda estar pensando y sintiendo, al ver la virulencia de los ataques de la derecha y la ultraderecha, tanto mediática como judicial", ha añadido.

Y sobre las opciones del PSC, liderado por Salvador Illa, en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, se ha mostrado "optimista", ya que cree que los socialistas catalanes han reestructurado su propuesta política para Cataluña y tienen un programa definido y gran capacidad de diálogo y acuerdo.

VIVIENDA

Collboni ha considerado que la vivienda se trata del "problema 1 de la ciudad y la principal fuente de desigualdad", por lo que ha afirmado que desde el gobierno local dan la bienvenida a cualquier regulación, siempre que se haga dando seguridad jurídica y sin improvisar.

Respecto a la regulación de los alquileres de temporada, ha apuntado que "se entiende porque había una fuga de pisos, pero es precipitado hacer un decreto corriendo tres semanas antes de las elecciones".

"No ayuda ir haciendo decretos cuando ya has hecho una regulación un mes antes", ha opinado el alcalde, que ha indicado que la reducción de la oferta de pisos de alquiler tiene una relación directa con la incertidumbre jurídica de los propietarios, los cuales advierte de que no todos son grandes inversores ni fondos.