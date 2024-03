Collboni espera que el acuerdo con ERC en el Ayuntamiento "tenga más recorrido en el futuro"

Asegura que "no pude subir" la carga turística en Barcelona

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, espera que el acuerdo con ERC en el Ayuntamiento no sea coyuntural para sumar los votos para los Presupuestos del consistorio y que "tenga más recorrido en el futuro".

Collboni ha reiterado que la ciudad de Barcelona dispondrá las cuentas el 2 de mayo por vía de la cuestión de confianza, en una entrevista publicada en el diario 'Ara' y recogida por Europa Press este domingo.

Ha añadido que no recurrió antes a esta fórmula porque consideraba que era posible un entendimiento con BComú como con ERC, pero "la fijación que ha tenido la señora Colau al hablar solo de poder y no de políticas no ha permitido que se sumaran al acuerdo".

Además, el alcalde ha rechazado que la ciudad pueda recibir más turismo de cruceros, y ha señalado que "la carga turística que tiene la ciudad en estos momentos no puede subir".

Ha expresado que sus políticas quieren "potenciar Barcelona como base de cruceros, no como escala, que es lo que menos valor aporta a la ciudad", y ha afirmado que desde su gobierno apuestan por, según él, un turismo de calidad.