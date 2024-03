Collboni pide a BComú que vote sus Presupuestos como paso previo a ampliar el gobierno

La alcaldesa de A Coruña rechaza que el municipalismo no tenga ideología: "Es un mito"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido a la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, que apoye sus Presupuestos y ha afirmado que, después de que se aprueben, está dispuesto "a ampliar el gobierno municipal con las fuerzas de progreso".

Lo ha dicho en la mesa 'Pueblos y ciudades de Cataluña, ¡adelante!', en el 15 Congreso del PSC que se celebra en Barcelona, y en el que ha intervenido junto la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el eurodiputado Nicolás González.

"Estoy determinado a tirar adelante estos presupuestos, por la vía que sea, y yo estoy determinado a compartirlo, también ampliando el gobierno municipal con las fuerzas de progreso, pero primero se acuerdan las políticas y se votan los presupuestos", ha argumentado.

Ha advertido a Colau de que no puede cometer el "mismo error" que los Comuns, en referencia a su rechazo a los Presupuestos de la Generalitat, lo que ha causado el adelanto electoral en Cataluña y también que se retiraran los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Me gustaría hacer un llamamiento a los que no han hecho posible el presupuesto de la Generalitat y de rebote han provocado que el Gobierno de España tenga que retirar sus Presupuestos: que no cometan el mismo error en la ciudad de Barcelona", ha dicho Collboni.

Ha añadido que lo que necesitan los barceloneses "son hechos y no palabras", y que los Presupuestos son buenos.

LLUÏSA MORET

Lluïsa Moret ha descrito que los comicios catalanes del 12 de mayo son una "gran oportunidad de romper con 10 años de ostracismo, de inacción y de no gestión" y ha reivindicado al líder del PSC, Salvador Illa, como presidente para llevarlo a cabo.

Además, Moret ha defendido que el "municipalismo socialista es una manera de hacer diferente".

"Si hay un elemento que singulariza y que forma parte de la esencia más importante de nuestro partido es justamente el compromiso municipalista", ha añadido.

INÉS REY

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha subrayado la importancia de la política de proximidad: "Hay quien cree que el municipalismo no tiene ideología, y yo creo que eso es un mito que hay que empezar a desmontar".

Ha asegurado que, por culpa de la ideología, se están "parando" desarrollos importantes a nivel urbano en políticas públicas, sostenibilidad y medioambiente, cultura o igualdad, entre otros.

También ha dicho que, a pesar de la victoria del PP en las elecciones autonómicas gallegas, el PSdeG "gobierna a más gallegos que ningún otro partido" por su liderazgo en las zonas urbanas como A Coruña, Vigo y Lugo.

Ha lamentado la falta inversión del gobierno autonómico del PP en vivienda cuando A Coruña es "la tercera ciudad de España donde más sube el precio, más que en Madrid", y ha recordado que hay 2.820 personas que esperan una vivienda de alquiler social, mientras que el gobierno ha entregado 40 viviendas en los últimos 12 años, según ella.

NICOLÁS GONZÁLEZ

El eurodiputado ha augurado una victoria electoral del primer secretario del PSC, Salvador Illa, porque habla de preocupaciones "reales" como la sequía, la vivienda, la creación de empleo y la reindustrialización.

Para González, es reconocible que una ciudad está gobernada por socialistas: "Te das cuenta, percibes que se están haciendo políticas socialistas, que importan a las personas", y ha añadido que ocurre lo mismo a nivel europeo con las políticas de transición energética, clima, energía, salud y cambio climático.