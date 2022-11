Collboni al proclamarse alcaldable: "El PSC tiene el proyecto que Barcelona necesita"

Illa defiende que las políticas del PSC "forman parte de la identidad de Barcelona"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en Barcelona y primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha sido proclamado este sábado candidato del partido a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023 y ha defendido: "El PSC tiene el proyecto que Barcelona necesita".

Lo ha dicho en su presentación como candidato, que ha contado con la asistencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; de la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay, y con la intervención del líder del partido en Cataluña, Salvador Illa.

Collboni ha sido proclamado candidato bajo el lema 'La Barcelona del sí' y tras ser el único que concurrió a las primarias del partido para elegir alcaldable, y es la tercera vez que se postula para el cargo.

Han acudido, entre otros, el líder de UGT, Josep Maria Álvarez; el exalcalde Jordi Hereu; la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret; la tercera teniente de alcalde, Laia Bonet; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, y el secretario primero de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret.

"NUEVA ETAPA EN EL FUTURO DE LA CIUDAD"

Se presenta para "abrir una nueva etapa en el futuro de la ciudad" y con intención de crear riqueza, frenar el incivismo, reforzar el transporte público y la movilidad sostenible, generar vivienda asequible a gran escala y blindar los servicios públicos, ha dicho.

Ha dado las gracias por "los más de 700 avales de los 50" que se necesitaban para presentarse, algo que considera mucho más que un trámite burocrático porque refleja la confianza de los militantes en su capacidad de diálogo y acuerdo.

"Tenemos la posibilidad real, tangible, que se huele, de ganar las elecciones de mayo del 2023", según Collboni, y ha prometido gobernar aplicando valores, rigor, generosidad, determinación y pensando en los 73 barrios de la ciudad.

CRÍTICAS A ERC

También se compromete a gobernar "sin esconderse, como hace el presidente Aragonès", y ha pedido textualmente dejar atrás las divisiones del 'procés', y no permitirá que ERC utilice Barcelona por intereses partidistas.

"Ahora, estos que decían que no representábamos la unidad del pueblo han dejado al pueblo más dividido, lo han perjudicado económicamente y han degradado las instituciones, y no son capaces ni de mantener la unidad de su propio desgobierno", ha añadido.

"No me presento para hacer a nadie alcaldesa; me presento para ser alcalde y gobernar, y ganaremos", ha dicho Collboni, que se ha dirigido a Illa para recalcarle que quiere hacer una Barcelona mejor para conseguir junto a él una Catalunya mejor.

ILLA: EL "LEGADO" DEL PSC EN LA CIUDAD

Illa ha destacado que Collboni tiene ambición y determinación para abrir otra etapa en Barcelona y que "los gobiernos de la ciudad liderados por alcaldes socialistas han dejado un legado de políticas públicas que hoy forman parte de la identidad de Barcelona".

Ha elogiado la tarea de los exalcaldes socialistas Narcís Serra, por abrir una "etapa democrática"; Pasqual Maragall, por proyectar Barcelona al mundo con los Juegos Olímpicos de 1992; Joan Clos, por impulsar el distrito 22@, y Jordi Hereu, por hacer posible un modelo de guardería municipal de 0-3 años.

"Cuando seas alcalde, que lo serás, gobierna para toda la ciudad, no se puede gobernar para una parte de la ciudad o de Catalunya", le ha dicho a Collboni, a quien ha pedido textualmente construir juntos el reencuentro generacional, social, económico y territorial entre catalanes y entre barceloneses.

DIMISIÓN O DESTITUCIÓN DE ELENA

También ha pedido la dimisión del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena: "Basta de jugar con los Mossos d'Esquadra y la seguridad de los catalanes y de bloquear convenios con la Guardia Urbana".

"Conseller Elena: a su casa, váyase, no sirve usted para dirigir los Mossos. Queremos que se vaya a su casa, y si no, queremos que el presidente Aragonès lo destituya", ha añadido.