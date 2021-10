Collboni (PSC): "Trabajaré para una ampliación del Aeropuerto dentro de cinco años" para tener "buenos turistas"

Aspira a ganar las municipales de 2023: "No solo seré el candidato del PSC, seré el próximo alcalde"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido incrementar la conectividad transcontinental del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras la suspensión de la inversión para ampliarlo: "Yo trabajaré para que haya una ampliación del Aeropuerto dentro de cinco años".

"Eso no significa, como se ha dicho falsamente, 20 millones de turistas más. Ser un nodo de conexión no significa ser destino. Ni el sector hotelero dice que quiera más cantidad de turistas", ha mantenido en una entrevista en 'El Periódico' este lunes recogida por Europa Press.

Preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en las que afirmaba que la ampliación escondía una operación inmobiliaria, Collboni ha dicho que no sabe lo que quería decir: "Tendréis que preguntárselo a ella. No me consta que se planeara una operación urbanística".

Ha lamentado que el debate sobre la ampliación --suspendida tras los desacuerdos entre la Generalitat y el Gobierno-- se haya producido de "una manera tan precipitada y abrupta, y con ideas preconcebidas, sin tiempo para estudiar pros y contras", y ha añadido que nadie planteaba un modelo desarrollista o contaminante, en sus palabras.

Por otro lado, ha defendido el funcionamiento del Gobierno de coalición entre BComú y el PSC en Barcelona: "Una de las virtudes de nuestra coalición es no hacer de nuestras diferencias un relato, como hacen nuestros vecinos de la plaza de Sant Jaume".

No obstante, ha destacado que en el consistorio "ERC ha hecho un ejercicio de responsabilidad que pedía también en la Generalitat", algo que Collboni asegura que no le ha sorprendido.

Sobre las elecciones de 2023, ha garantizado que él será el candidato del PSC, al preguntársele si lo podría ser el actual líder del PSC en el Parlament, el exministro Salvador Illa: "Salgo a ganar, son las terceras elecciones a las que me presento. No solo seré el candidato del PSC, seré el próximo alcalde".

ESPACIO PÚBLICO

Sobre el estado de limpieza de la ciudad, ha sostenido que la suciedad se debe a que Barcelona ha atravesado "una crisis de 18 meses en la que el espacio público ha cambiado su concepción y su uso".

"Que había que reforzar la limpieza y el mantenimiento no solo lo reconocemos sino que actuamos. Dicho esto, es respetable que entidades de la ciudad, con manifiestos o como sea, expongan sus reivindicaciones, como gobierno democrático que somos tenemos que escucharlas y atenderlas", ha afirmado.

Preguntado por las supermanzanas y las iniciativas para reducir el uso del coche en la ciudad, ha apostado por mantener la inversión en transporte público y ha dicho que todos comparten que deben reducirse las emisiones, por lo que el vehículo privado no puede ser el medio de transporte más habitual.

"No planteo erradicar el coche privado de la ciudad. No tiene sentido e iría contra la industria del automóvil, que está haciendo un esfuerzo de reconversión", ha dicho.

Sobre La Rambla, ha convenido en que hace muchos años que está pendiente su reforma, "una operación a corazón abierto" en un punto crítico de la ciudad; aun así, ha destacado que el Gobierno municipal ha llegado a un consenso para que sea un eje cultural atractivo para los barceloneses, con la recuperación de edificios como el Teatre Principal. RECUPERACIÓN

Collboni ha asegurado que Barcelona lidera la recuperación económica en España tras el Covid-19, que los niveles de ocupación y creación de empresas en la ciudad ya son prepandemia y que, además, "el turismo va volviendo lentamente".

Ha defendido que el Ayuntamiento "quiere buenos turistas", que respeten el destino, algo a lo que a su juicio podría haber contribuido la ampliación de El Prat, para que llegaran más turistas de vuelos transcontinentales desde Asia y Estados Unidos.