Colombia, país latinoamericano con mayor representación en el Momad 2022 celebrado en Madrid

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Colombia ha sido el país latinoamericano con mayor presencia en el Momad 2022, el salón internacional de moda, calzado y accesorios organizado por Ifema Madrid, que tiene lugar desde el 16 al 18 de septiembre, según ha informado en un comunicado ProColombia, la entidad del Gobierno colombiano que promueve la inversión, exportaciones y turismo.

El país cuenta con la representación de 31 empresas que estarán presentes en el pabellón, lo que supone la representación más grande de un país latinoamericano en esta edición. 27 de ellas llegan lideradas con la plataforma Manly Week, que realizará un desfile de identidad colombiana el 16 de septiembre en el Pabellón 8 de Ifema Madrid.

Entre las firmas presentes en España para la feria destaca la presencia de Tinta Latina, compañía que recibió el segundo premio de MOmad Talents por "ensalzar la naturaleza, la frescura, la atemporalidad y el compromiso social", según los organizadores. Guzo es otra de las compañías presentes, una firma caribeña que trata de rescatar artes y oficios ancestrales con fibras naturales con foco en el sector masculino y emplea a mujeres mayores de 65 años.

El listado completo de las firmas presentes en Momad lo componen: Spiaggia e Sole, Anthias, Salvador Beach, Mio Coral, New Anchor, Barca del Rio, Lievre, Pura Clothes, BTB Back to Basics, Madre Tierra, Della Terra, Dauntless, Seahorse, Pluvo, Sixxta, Teresa, Amézquita, Ameli, A Lot Studio, Merci Palais D'or, Tu Tan Tu, Guzo Atelier, Kaftan, Jefryto, Julián Ruiz, Fun Society, By Eleven, Flor de Cali, Faride, Tinta Latina y Silvia Cobos.

Hay más de 1.150 empresas colombianas de la industria de la moda que exportan sus prendas a cerca de 100 destinos ente enero y julio de 2022. Las exportaciones de moda de Colombia, entre enero y julio de este año, han totalizado 607,1 millones de dólares (606,7 millones de euros), con un incremento del 16,5% frente al mismo periodo de 2021.

España se sitúa en el puesto número 15 de los destinos que más han comprado moda colombiana entre enero y julio de 2022. Igualmente, esta es una industria que en el país latinoamericano genera alrededor de 600.000 empleos a lo largo de la cadena.