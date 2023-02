La colombiana Almacenes Éxito repartirá un dividendo de 0,33 euros el próximo 30 de marzo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración y la dirección de la cadena minorista colombiana Almacenes Éxito presentará en la siguiente junta de accionistas una propuesta de distribución de beneficios mediante la cual se repartirá el próximo 30 de marzo un dividendo de 167,50 pesos colombianos (0,33 euros) a sus accionistas.

El reparto de este dividendo, según ha explicado la compañía en un comunicado, obedece a los resultados obtenidos en el conjunto del año 2022. En concreto, la empresa colombiana logró un beneficio de 99.072 millones de pesos colombianos (19,6 millones de euros) en 2022, lo que supone una reducción del 79,1% respecto al año anterior, cuando ganó 474.681 millones de pesos (93,9 millones de euros).

En total, Almacenes Éxito tiene previsto repartir 217.392 millones de pesos colombianos (42,2 millones de euros) entre las más de 1,2 millones de acciones que tiene la compañía en circulación.

El dividendo no estará sujeto al impuesto sobre la renta ni al impuesto de dividendos para los accionistas no residentes fiscales en Colombia. No obstante, sí estarán sujetos a estos impuestos para los accionistas nacionales registrados como personas jurídicas o naturales.