Comer fuera de casa vuelve a los niveles prepandemia a nivel global a pesar de la inflación, según un estudio

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Comer fuera de casa vuelve a los niveles prepandémicos en todo el mundo, a pesar de la inflación, según se desprende de los datos del informe global 'Turning Tables: From dine-in to doorstep-Unlocking the Foodservice frontier', de la consultora Kantar Worldpanel.

En concreto, la restauración ha registrado un crecimiento del 13% en comparación con el año pasado, y del 6% en términos de crecimiento orgánico. Así, el diseño de menús más sencillos, opciones más económicas en los restaurantes de comida rápida y alternativas de comidas de consumo rápido 'on-the-go' han sido el punto de inflexión en medio de las presiones inflacionistas.

De esta forma, el estudio refleja que los más jóvenes eligen salir a comer todos los días, rompiendo con la tendencia que tradicionalmente asocia este hábito a las actividades nocturnas.

El informe muestra que los restaurantes de comida rápida han registrado un crecimiento en valor del 30% en 2023 en comparación con 2019. La estrategia de no imponer fuertes subidas de precios y apostar por la innovación ha permitido que ocho de cada 10 consumidores opten por comprar en estos locales.

De cara a 2030, las previsiones de Worldpanel sugieren que los restaurantes de comida rápida representarán el 32% del gasto total en el Reino Unido, Francia y España, un incremento del 50% en 2023 y casi el doble en comparación con los niveles prepandemia.

La comodidad, los precios asequibles y la diversidad de opciones son aspectos clave en la elección de los consumidores, una tendencia que confirma que sus comportamientos han cambiado.

Por otro lado, la entrega de comida a domicilio se ralentiza y responde a diferentes motivaciones dependiendo de las diferentes generaciones. Así, la X elige esta opción para las cenas de fin de semana, la Z hace pedidos entre semana y los 'Baby Boomers' lo hacen para el almuerzo.

Respecto a lo que se pide, las hamburguesas poco a poco están desbancando a las pizzas como el plato favorito de los consumidores en todo el mundo, a excepción de México.