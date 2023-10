Los comerciantes denuncian la falta de cualificación en el sector y piden que se ataje la competencia desleal

En el Congreso, Garamendi critica que se diga que ha habido una "inflación de beneficios", cuando ha sido una "inflación de costes"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha denunciado este miércoles que existe una falta de cualificación y profesionalización dentro del sector que dificulta que las empresas puedan encontrar mano de obra para cubrir puestos de trabajo, al tiempo que ha pedido atajar la competencia desleal.

"¿Qué está ocurriendo en el mercado español para que haya tanta demanda de empleo y no lo encontremos? Es decir, falta esa cualificación y ajustar las necesidades de las empresas con lo que está demandando. Creemos que hay que impulsar la profesionalización del sector y sobre todo una cosa, acercar el comercio a los jóvenes", ha afirmado el presidente de la CEC, Rafael Torres, en la apertura de la VII edición del Congreso del Comercio en España.

Asimismo, ha pedido que se ataje la competencia desleal por parte del comercio 'online', que, en su opinión, está infrarregulado lo que le permite "crecer mucho más rápido, sin pagar impuestos en los países donde vende y sin cumplir con las normas" que la CEC denuncia.

"Eso es una deslealtad, eso es una manera de competir que no es cuestión de yo soy mejor, yo tengo más fuerza, yo trabajo con inteligencia artificial, tenemos que o correr todos por autopistas de siete carriles o todos por camino de tierra, y me gustaría que todos fuéramos por autopistas de siete carriles con un Ferrari pero no puede ser que unos vayan así y otros vayamos por camino de tierra con un Cinquecento", ha espetado Torres.

El presidente de la asociación también ha pedido, por tanto, la colaboración de todos los actores económicos para que el sector pueda enfrentar los retos que presentes y futuros del sector como la despoblación rural y el cierre de comercios en los pueblos, la burocracia, la digitalización, la sostenibilidad o la sucesión dentro de las empresas.

NO ES UNA "INFLACIÓN DE BENEFICIOS", SINO DE "COSTES"

En el acto de apertura, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi ha criticado que se diga que ha habido "una inflación de beneficios", refiriéndose al alza de los precios en el último año, cuando dice, lo que en realidad ha sucedido "es una inflación de costes" que han sufrido las empresas y el comercio.

En su intervención, Garamendi ha pedido una "sensibilidad especial" para el sector del comercio y ha respaldado la idea de que se debe de enfrentar retos como la falta de talento para cubrir puestos de trabajo con profesionalización o la excesiva regulación de normas para las empresas tanto a nivel europeo como estatal y autonómico.

"En el caso del comercio hay tantas normas, tanta burocracia que realmente lo hace a veces casi inviable, además a pequeñas, especialmente pequeñas empresas o autónomos a cumplir esa selva normativa, nos vienen ya casi esas 5.000 normas europeas que al llegar a España se implementan que luego va a las comunidades autónomas y cada una de ellas hace esa ruptura de esa unidad de mercado que también todos necesitamos", ha expresado.

100 MILLONES DE EUROS PARA EL FONDO TECNOLÓGICO A PYMES

De su lado, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha escuchado las peticiones del sector y ha expresado que desde la Secretaría de Estado son "perfectamente consciente de lo estratégico que tiene el sector" para la economía española y ha resaltado que, a raíz de la llegada de los Fondos Next Generation, "los recursos para realizar convocatorios se multiplicaron por más de 100" que con lo que contaban antes .

"En 2021 aprobamos tres líneas de ayuda, dotadas con 315 millones de euros, para la financiación y modernización de mercados sostenibles en zonas urbanas, mercados sostenibles en zonas rurales, áreas comerciales abiertas, calles comerciales y también mercados no sedentarios", ha expresado.

También ha mencionado que todas estas ayudas, que han estado dirigidas a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva en toda España, han contado con tres convocatorias.

Sobre la última convocatoria, que se llevará a cabo este año, ha dicho que la Secretaría de Estado de Comercio está a punto de sacar la resolución definitiva y que "se va a publicar en los siguientes días".

Por último ha dicho que el año pasado se aprobó una cuarta línea de ayudas de Fondo Tecnológico dotado con 100 millones de euros que está destinado a pymes y asociaciones comerciales, con el propósito de ayudar al comercio de proximidad a adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, apostando por la digitalización y la sostenibilidad.

Asimismo, ha explicado que la gestión de estos fondos recae directamente en las Comunidades Autónomas.