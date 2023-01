El comercio internacional crecerá más despacio que el PIB por primera vez en 25 años

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Por primera vez en 25 años, el comercio internacional crecerá más despacio que el PIB, un 2,3% y un 2,5%, respectivamente, hasta 2031, según un informe de Boston Consulting Group.

La consultora advierte en el informe 'Protectionism, Pandemic, War, and the Future of Trade' que esto contrasta con los 1,5 puntos porcentuales de crecimiento del comercio por cada punto de crecimiento del PIB entre 1995 y 2008, así como a la cuasiparidad alcanzada en el periodo desde el 2009 al 2019.

Si bien el conflicto ucraniano supondrá un punto de inflexión en el cambio de los patrones comerciales, la menor dependencia de Occidente de China y el auge de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) también contribuirán a este cambio de tendencia.

Boston Consulting Group prevé que el comercio bilateral entre la UE y Estados Unidos aumente en 338.000 millones de euros, impulsado por el aumento de las exportaciones energéticas hacia Europa desde EEUU.

Por otra parte, el comercio entre EEUU y China disminuirá en 63.000 millones de euros en los próximos nueve años, mientras que el de la UE y China crecerá en 72.000 millones de euros, un incremento modesto en comparación con la evolución de años anteriores.

Mientras tanto, China reforzará su comercio con Rusia en 90.000 millones de euros tras el acercamiento entre Pekín y el Kremlin a cuenta de la guerra. Sin embargo, el mayor aumento se dará entre la ASEAN y China, que crecerá en 438.000 millones de euros.