Comín acusa a la JEC de "declararse en rebeldía" con las credenciales y pide que el caso lo resuelva el TJUE

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado Junts, Toni Comin, ha asegurado este lunes que la Junta Electoral Central (JEC) se ha declarado "en rebeldía" y se ha situado al margen del derecho europeo en el asunto de las credenciales como eurodiputados del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, además de Clara Ponsatí, Jordi Solé (ERC), y la suya propia, y ha pronosticado que este asunto acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En rueda de prensa tras la reunión interparlamentaria de Junts en Bruselas en la que han estado presentes los portavoces en el Parlament, el Congreso y el Senado, además de la presidenta, Laura Borràs, de Junts, el dirigente ha señalado que la JEC, al negar la condición de eurodiputados a los políticos independentistas que no cumplieron el trámite de acatar la Constitución, está "contradiciendo de forma directa y frontal" las decisiones de los tribunales europeos.

"Con esta disquisición pseudojurídica se ha declarado en rebeldía en relación al Tribunal General de la UE", ha afirmado Comin sobre el escrito de la JEC de la semana pasada. "Tenemos una JEC que invocando al Tribunal Supremo español, ignora las decisiones del Tribunal General de la UE. Esto es un paso más de algunas instancias de situarse al margen del derecho europeo", ha ahondado.

Para Junts ahora debe imperar el reglamento del Parlamento Europeo y "en todo caso" el caso puede acabar resolviéndolo Tribunal General de la UE. A juicio de Comin, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, debe "cumplir el reglamento" de la Eurocámara, asegurando que ha quedado de manifiesto que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es "incompatible" con dicho reglamento.

"Será si acaso el Tribunal General el que tendrá que dictaminar, pero nosotros constatamos ya esta incompatibilidad entre la LOREG y el reglamento del Parlamento Europeo", ha subrayado.

En este sentido, ha negado que Puigdemont y el resto de eurodiputados vayan a dar pasos tras declarar la JEC que no ha adquirido la condición de eurodiputado al no haber cumplido el requisito de acatamiento constitucional previsto. La JEC contestó de esta forma al requerimiento del Parlamento Europeo para saber por qué España no ha completado la lista de 59 eurodiputados que le corresponden tras los comicios europeos de 2019.

Según el exconseller huído de la justicia, el reglamento de la Eurocámara establece que el derecho nacional tiene que ser tenido en cuenta para establecer incompatibilidades con otros cargos, pero no imponer "condiciones añadidas" que, a su juicio, "se utilizan para impedir el derecho a la representación política".