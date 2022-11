Comín cree que la reforma es "poco relevante" para lograr la extradición de Puigdemont

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El exconseller y eurodiputado de Junts Toni Comín ha sostenido este miércoles que la reforma del Código Penal es "poco relevante" a la hora de conseguir la extradición a España del expresidente de la Generaliat Carles Puigdemont.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, ve evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado dicha reforma para lograr la extradición del expresidente catalán, pero "una cosa es que ésta sea la intención y la otra que lo consigan".

Lo relevante en esta cuestión, según Comín, es si los hechos que sucedieron en otoño de 2017 encajan en el Código Penal del país al que se le pide la extradición, como ha sucedido en Alemania, Bélgica e Italia.

"Y estos códigos penales no han cambiado y los hechos tampoco. A efectos de lo que tengan que decidirlos jueces europeos, un cambio en el Código Penal es poco relevante", ha opinado Comín, y esto hace que estén tranquilos, ha dicho.

Pese a todo, ha calificado de "indigna" la reforma que quiere llevar a cabo el Gobierno y ha apelado al independentismo y a otras fuerzas democráticas a ser muy crítico con su contenido.

"Si el 1-O no es delito, no podemos aplaudir una reforma que tiene el objetivo de que personas inocentes acabemos ante un juez, procesados por un crimen que no hemos cometido", ha remarcado.

Por ello, considera que "no se puede hacer triunfalismo ni vender como un éxito político" la negociación de esta reforma, y ha añadido que el resultado hubiera sido mejor si el independentismo hubiera negociado conjuntamente en Madrid.

"Nos hemos quedado muy lejos de los objetivos políticos del independentismo cuando pedía desjudicializar y reducir toda la estrategia antirepresiva", ha zanjado.