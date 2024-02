La comisaria Ferreira afirma ante protestas de agricultores que Europa está intentando reducir la burocracia

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)

La comisaria europea de Cohesión y Reformas, la portuguesa Elisa Ferreira, ha dicho este viernes en Oviedo que Europa está trabajando en la línea de reducir la burocracia. "La Comisión está escuchando, está intentando simplificar las cosas", ha señalado.

Ferreira se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa ofrecida junto al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, cuando ha sido preguntada por las quejas de agricultores y ganaderos en las protestas de estos días acerca de la excesiva burocracia que existe en Europa.

"Me parece muy importante localizar lo que no funciona y trabajemos en conjunto para mejorar lo que no está funcionando, porque efectivamente la política agrícola común (PAC) es una de las políticas que más valor añade", ha comentado la dirigente europea.

En otro orden de cosas, Ferreira ha querido destacar las importancia de los fondos estructurales para regiones como Asturias. Además, delante de Barbón y de varios de los consejeros del Ejecutivo asturiano, ha subrayado la ejecución "muy buena" por parte del Principado de esos recursos económicos.

Desde Europa se ha impulsado la creación del Fondo de Transición Justa, un mecanismo de compensación destinado a ayudar a las regiones con fuerte presencia industrial en el proceso de descarbonización. Entre esos territorios se encuentra Asturias, a la que corresponden 263 millones de euros para proyectos de esa índole, lo que la convierten en la región española que mayor dotación recibe de este mecanismo.

Según ha explicado Ferreira ese dinero se destina precisamente a minimizar los daños sociales y económicos derivados del cierre en el Principado de industrias y minas, derivado del compromiso de descarbonización de Europa.

A partir de ahí, la Comisaria considera que Asturias tiene un "importante potencial", con su tradición industria y también con la universidad y centros tecnológicos. Cree Ferreira que Asturias puede jugar un papel importante en todo lo referido a las energías renovables, también en investigación.

La dirigente europea tiene previsto precisamente este viernes una visita al centro de producción de Windar Renovables en Avilés (Asturias), que produce componentes eólicos vendidos y utilizados en todo el mundo.

"Todo lo que tiene que ver con las energías renovables es esencial, y sería importante también conseguir el liderazgo tecnológico, también en lo que se refiere a la tecnología eólica", ha señalado.

"Me parece que Asturias tiene un nivel de desarrollo que le permite con más facilidad de que otros encontrar nuevas dimensiones para afirmarse económicamente", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha resaltado la importancia que ha tenido la Unión Europea para el desarrollo del Principado durante estos años.

Para hacer frente a los discursos de los que apuestan por salirse de la Unión Europea, Barbón les ha invitado a que se fijen en lo que ha ocurrido en Reino Unido. Según el presidente asturiano, tras el 'Brexit', existe allí un clima de "arrepentimiento" y el clima político es de "inestabilidad".

Con su estancia en Asturias, Ferreira culmina un viaje que también le ha llevado estos días también a Castilla y León para visitar las principales regiones beneficiarias del Fondo de Transición Justa en España.