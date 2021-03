El comisario 'Lenin' reconoce en el Congreso que hubo 'cloacas' en Interior con el PP

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El director general al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, apodado 'comisario Lenin' ha admitido este jueves ante la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' la existencia en el Ministerio del Interior, durante la etapa del PP, de lo que se ha bautizado como 'cloacas del Estado'.

A preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Rodríguez ha señalado que las 'cloacas' es "un concepto periodístico que se ha utilizado" y que "negar eso, a estas alturas, sería negar parte de la realidad de lo que ha ocurrido durante algunos años". Eso sí, ha recalcado que, "en la actualidad" esas cloacas ya "no existen".

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Preguntado si se podría decir que el máximo responsable de esas cloacas era el exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en la causa sobre la sustracción de información al extesorero del PP Luis Bárcenas, el compareciente ha alegado que lo desconoce y que, en cualquier caso, no podría entrar en ese terreno puesto que existen "procedimientos judiciales" abiertos al respecto.

Rufián ha insistido para que le dijera si, en su opinión, en aquella etapa el Ministerio del Interior se usó con fines partidistas para desacreditar a adversarios políticos del PP, recordándole que así lo certificó otra investigación parlamentaria. "Si la comisión dictaminó eso, ¿cómo lo voy a discutir?", ha respondido Rodríguez.

IGUAL CONOCIÓ A VILLAREJO HACE 40 AÑOS

A al pregunta de si conoce al excomisario José Manuel Villarejo, el comisario ya jubilado ya admitido que es posible que le conociera "hace 40 años", pero dejando claro que no ha tenido relación con él en su "vida profesional".

Cuando Rufián le ha comentado que Villarejo habla mucho de él en determinadas conversaciones, Rodríguez ha asegurado que era la primera noticia que tenía al respecto y que desconoce el motivo por el que eso pueda ser así.

En otro momento, Rodríguez ha negado conocer qué relación podía tener Villajero con el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, quien fue destituido como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) tras la llegada de Fernando Grande Marlaska al Ministerio del Interior.

El compareciente ha negado que él recomendara ese cese al ministro y ha dicho desconocer los motivos por los que, cuando él fue nombrado, Sánchez Corbí envió una comunicación a sus subordinados comunicándoles que se había agotado la caja de fondos reservados de la unidad

"BOLCHEVIQUE" NO PARECE

"No sé por qué lo hizo el señor Corbí y no quiero imaginármelo.Desconozco la razón que le llevó a hacer esa comunicación. No he buscado una relación causal", ha señalado, admitiendo finalmente que no quería entrar a valorar esa cuestión.

El portavoz de ERC ha recriminado a Rodríguez su negativa a colaborar y su insistencia en rehuir la preguntas sobre las "malas praxis" en Interior. "Qué mal está el cuerpo si usted es el Lenin", le ha soltado, apuntando que si bien en sus primeros años en la Policía, como él mismo ha contado, quiso "democratizar el cuerpo", ahora ya "no tiene "pinta de bolchevique".