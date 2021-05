El comisario Olivera asegura que no participó en la 'Kitchen' pero que Villarejo le habló del operativo sobre Bárcenas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El que fuera director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, ha señalado este jueves que no tuvo ni conocimiento policial ni participación "ninguna, ninguna, ninguna en lo que se denomina Operación Kitchen", aunque ha reconocido que el comisario José Manuel Villarejo le habló de ella.

Olivera, quien actualmente es gestor de riesgos en la Federación Española de Fútbol, ha declarado ante los diputados que intervienen en la comisión de investigación sobre ese operativo 'parapolicial' que se celebra en el Congreso de los Diputados. A preguntas del portavoz socialista Felipe Sicilia ha apuntado que sí conocía al comisario José Manuel Villarejo --desde septiembre de 2000--, y que en sus citas le habló de que le había encargado el Director Adjunto Operativo (DAO) localizar bienes y testaferros del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas.

NO LE DIO IMPORTANCIA

El comisario ha añadido que a esa información que le daba Villarejo en sus citas le dio la importancia que le tenía que dar, poca, porque no le afectaba directamente. Sobre si tenía conocimiento de que el comisario realizaba trabajos que excedían de sus funciones policiales, Olivera ha indicado que de lo que sí era consciente era de que tenía "empresas de cobertura", y que una de ellas se denominaba Cenyt.

Al hilo, ha apuntado que esas empresas fueron utilizadas en algunas investigaciones policiales como cobertura, y ha citado por ejemplo el caso Malaya. Sobre si Villarejo le habló en algún momento sobre cómo captó como confidente al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ha comentado que "haciendo memoria" recuerda que le explicó que "hablaba con un señor que había sido chófer" del extesorero.

Tras esto, Sicilia le ha preguntado por las transcripciones de conversaciones grabadas por Villarejo y que se han hecho públicas, en las que se asegura que él habría facilitado que no se llegara al final en investigaciones como Gürtel o Brugal, extremo que Olivera ha desmentido taxativamente.

"Se lo desmiento totalmente, cuando he investigado a Bárcenas o Gürtel en 2012 me cesan de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal", ha señalado para relatar acto seguido que en ese año, y al poco de que el entonces director de la Policía Ignacio Cosidó le dijera que no habría cambios, fue cesado y finalmente reubicado en el CITCO. "He sido la apisonadora de la Gürtel", ha llegado a decir para calificar su papel en los comienzos de la investigación.