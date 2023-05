La comisión del Congreso sobre las 'cloacas' buscará un acuerdo la próxima semana para poder citar a más comparecientes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La comisión del Congreso que investiga las operaciones de las llamadas 'cloacas' del Estado durante los últimos gobiernos del PP hará un nuevo intento la próxima semana para poder citar a más comparecientes en el mes de junio, lo que obligará a los grupos a sellar un acuerdo sobre los nombres.

Los miembros de la Mesa y los portavoces del órgano que preside el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha acordado este miércoles dar de plazo hasta el viernes para que las distintas formaciones presenten nuevas listas, con un máximo de ocho comparecientes.

La previsión es que la comisión se vuelva a reunir el próximo miércoles para someter estas propuestas de votación. Bel baraja la idea de que los nombres se voten uno a uno, pero la decisión final sobre el método de votación se tomará también el miércoles.

DOS INTENTOS FALLIDOS

Esta comisión, que el Pleno acordó crear el pasado mes de septiembre, no se constituyó hasta el pasado 28 de marzo. Dos días después, los comisionados se reunieron para intentar diseñar el listado de comparecientes pero fueron incapaces.

El PSOE no apoyó la propuesta de nombres registrada por Unidas Podemos y el grupo confederal y los socios del Gobierno no dieron apoyo a la de los socialistas. Ambas fueron rechazadas con los votos del PP y Vox y la comisión no pudo iniciar sus trabajos.

Por eso hicieron un nuevo intento el 18 de abril, pero ese día los dos grupos del Gobierno volvieron a vetarse mutuamente y sólo la lista planteada por el PNV concitó el consenso necesario para ser aprobada.

La propuesta de los nacionalistas vascos sólo tenía dos nombres: el del excomisario José Manuel Villarejo y el del que fuera máximo accionista de la Banca d'Andorra, Higini Cierco, que fueron citados en la Cámara para este miércoles. Sin embargo, Cierco alegó un viaje fuera de España para excusar su presencia en esa fecha y su interrogatorio tendrá lugar ya en junio.

Así las cosas, la comisión arranca este miércoles sus interrogatorios con Villarejo y la próxima semana tendrá que ver si es posible convocar a más comparecientes.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE y Unidas Podemos siguen sin acercar posturas sobre las personas a las que quieren interrogar. Los socialistas modificaron su listado inicial para incorporar nombres propuestos por ERC y Bildu, logrando el apoyo de estas formaciones a su lista.

Sin embargo, Podemos quiere citar a representantes de los medios de comunicación que, a su juicio, colaboraron con las 'cloacas' y al ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, como afectado por las tramas vinculadas a las mismas, pero el PSOE no está por la labor y sólo ha accedido a escuchar al que fuera director de 'El Mundo' David Jiménez.

Ahora los grupos tienen hasta el próximo viernes para registrar nuevas propuestas e intentar que, al menos parte de ellas sumen suficiente votos a favor como para no ser derrotadas por los de 'populares' y Vox. Ciudadanos no ha acudido a las últimas votaciones.