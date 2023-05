La comisión del Congreso sobre las 'cloacas' buscará hoy un acuerdo para poder citar a más comparecientes

Podemos insiste en interrogar al periodista Antonio García Ferreras y en convocar a Pablo Iglesias como 'víctima', pero el PSOE se niega

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La comisión del Congreso que investiga las operaciones de las llamadas 'cloacas' del Estado durante los últimos gobiernos del PP, incluida la 'operación Cataluña', hará un nuevo intento este miércoles de aprobar nuevos comparecientes en el mes de junio, lo que obligará a los grupos a sellar un acuerdo sobre los nombres.

Los miembros de la Mesa de la comisión que preside el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, y los portavoces de los grupos acordaron la semana pasada que cada partido presentase nuevas listas, con un máximo de ocho comparecientes, que son las que se votarán este miércoles.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, lo primero que tendrá que acordarse es el método de esa votación. Las opciones que hay sobre la mesa son votar las listas completas, los nombres uno a uno o bien una lista que se conforme con aquellas personas cuya presencia solicitan más formaciones.

VAN DOS FRACASOS

Esta comisión fue creada por el Pleno el pasado mes de septiembre, pero estuvo meses 'hibernando' y no se constituyó hasta el pasado 28 de marzo, a punto de arrancar la precampaña de las elecciones locales. Dos días después, los comisionados se reunieron para intentar diseñar el listado de comparecientes, pero fueron incapaces.

Y es que el PSOE no apoyó la propuesta de nombres registrada por Unidas Podemos, y a su vez el grupo confederal y los socios del Gobierno no dieron apoyo a la de los socialistas. Ambas fueron rechazadas con los votos del PP y Vox y la comisión no pudo iniciar sus trabajos.

Por eso hicieron un nuevo intento el 18 de abril, pero ese día los dos grupos del Gobierno volvieron a vetarse mutuamente y sólo la lista planteada por el PNV concitó el consenso necesario para ser aprobada. Eso sí, la propuesta de los nacionalistas vascos sólo tenía dos nombres: el excomisario José Manuel Villarejo, que compareció la semana pasada, y el que fuera máximo accionista de la Banca d'Andorra, Higini Cierco, que no pudo acudir ese porque tenía un viaje al extranjero y ahora está pendiente de fecha.

El PSOE y Unidas Podemos no se han puesto de acuerdo hasta ahora porque los socialistas no aceptan la propuesta del grupo confederal de citar a representantes de los medios de comunicación que, a su juicio, vienen colaborando con las 'cloacas' y también al ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, como víctima de las mismas.

LISTAS MÁS REDUCIDAS

La nueva lista de comparecientes de Unidas Podemos mantiene a Iglesias, y a los periodistas Antonio García Ferreras, Fernando Lázaro y David Jiménez (este último es el único de los informadores reclamados por los 'morados' que el PSOE aceptó en su momento) y contiene también otros nombres que plantean, entre otros, sus socios de Gobierno como la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Esta vez ya no mencionan al expresidente Mariano Rajoy, que los socialistas ya desestimaron el primer día.

El PSOE, como otros partidos, insiste en el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y exmandos policiales vinculados a la conocida como 'policía patriótica'.

El PNV, que fue el único que logró aprobar su lista cuando la comisión empezó a trabajar y también en comisiones de investigación anteriores, incluye en su nuevo listado tanto a Fernández Díaz como a Cosidó y también ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, al que quieren interrogar el PSOE y Bildu.

Los nacionalistas vascos también apuestan por escuchar al presidente Entidad Drets, Agustí Carles Garau, propuesto asimismo por ERC y la CUP. Además, coinciden con el PDeCAT y Junts en los nombres del ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera y el exjefe de la Policía Judicial José García Losada, e incluyen, como los exconvergentes, al exjefe de la Policía en Cataluña Agustín Castro Abad.