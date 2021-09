La comisión Kitchen del Congreso decidirá en octubre si amplía su listado de comparecientes

Antes del verano dejó pendiente poner fecha a Cospedal, Fernández Díaz y Rajoy, pero se abre plazo por si se añaden más nombres

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La comisión del Congreso que investiga el caso 'Kitchen' se reunirá el próximo 5 de octubre para decidir si amplía el listado de comparecientes que acordó cuando inicio sus trabajo o se limita a celebrar las comparecencias que dejó pendientes antes del verano: la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex presidente Mariano Rajoy.

Por lo pronto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la comisión que preside la socialista Isaura Leal ha dado de plazo a los grupos parlamentarios hasta el 1 de octubre para solicitar nuevas comparecencias o la repetición de las de algunas personas que ya han pasado por este órgano.

La comisión en pleno se reunirá el 5 de octubre para decidir sobre esas peticiones y, en cualquier caso, la primera comparecencia de la que se prevé sea la recta final de la investigación no tendrá lugar hasta el 20 o el 21 de octubre. La comisión tiene de plazo para presentar sus conclusiones hasta finales de diciembre.

Además de decidir si pone ya fecha a las comparecencias de Cospedal, Fernández Díaz y Rajoy, la comisión deberá pronunciarse sobre las peticiones de los grupos para citar a otras personas.

SÁENZ DE SANTAMARÍA Y SANZ ROLDÁN

Uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Soraya Sáenz de Santamaría, que era la vicepresidenta del Gobierno cuando sucedían los hechos investigados, y el del general Félix Sanz Roldán, que era el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dependía de la Vicepresidencia. Vox solicitó formalmente que se citara a ambos el pasado mes de junio.

La comparecencia de Sáenz de Santamaría ya fue solicitada en su momento por Unidas Podemos, ERC y Junts, pero quedó fuera del primer listado aprobado por la comisión.

También se excluyó en principio citar a Pablo Casado, actual presidente del PP, cuya presencia sólo fue reclamada por ERC. Los republicanos han anunciado su intención de retomar esa solicitud y también la ve pertinente Unidas Podemos.

El socio minoritario del Gobierno de coalición siempre defendió interrogar a Casado, pero cuando arrancaron los trabajos de este órgano no propuso formalmente su comparecencia porque no llegó a un acuerdo con el PSOE. Ahora intentarán convencerle de que sea citado.