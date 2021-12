La comisión 'Kitchen' del Congreso interroga este jueves a Cospedal y cerrará sus comparecencias el día 13 con Rajoy

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' interrogará este jueves a la ex secretaria general del partido y ex ministra, María Dolores de Cospedal, que protagonizará la penúltima comparecencia ante este órgano antes de que el próximo lunes, 13 de diciembre, se ponga el 'broche final' a las mismas con el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.

La que fuera ministra de Defensa con Rajoy iba a haber comparecido en el Congreso el pasado 2 de junio, pero su interrogatorio se suspendió en el último momento tras conocerse su imputación en el caso 'Kitchen'.

Sin embargo, a finales de mes de julio el juez Manuel García-Castellón puso fin a la instrucción del caso concluyendo que no existían indicios de su participación en la trama que supuestamente se creó desde el Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para dirigentes del partido.

El magistrado archivó la causa respecto de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, al no encontrar pruebas de su "participación intelectual" en la operación. Respecto a sus reuniones con el ex comisario José Manuel Villarejo, García-Castellón resaltó que "no se puede criminalizar el derecho de reunión".

En sus declaraciones en sede judicial la ex secretaria general negó expresamente que hubiera realizado encargo alguno a Villarejo y explicó que, si bien se reunió con él en varias ocasiones, lo hizo por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación.

FISCALÍA PIDIÓ LA REAPERTURA

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la intervención de Cospedal y su marido en la 'Kitchen' está "claramente reflejada" en las agendas personales de Villarejo y en las comunicaciones que éste mantuvo con López del Hierro.

En julio, cuando García-Castellón cerró la instrucción, los fiscales le acusaron de trazar una "línea roja" para no avanzar hacia la trama política y acotar el espionaje parapolicial a Bárcenas al Ministerio de Interior. Por ello, pidieron reabrir las pesquisas y volver a imputar a Cospedal, apuntando además a una "posible" responsabilidad del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Precisamente, tras el interrogatorio a Cospedal, la comisión ya sólo tendrá pendiente recibir el 13 de diciembre a Rajoy, que será el encargado de poner fin a las comparecencias que arrancaron el pasado mes de marzo con Luis Bárcenas. Los comisionados tienen de plazo hasta final de mes para aprobar sus conclusiones en la comisión que después habrán de elevar al Pleno para su ratificación.