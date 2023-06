La Comisión Permanente del PAR debate si se presenta a las elecciones generales del 23 de julio

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del PAR se reunirá en la tarde de este lunes para debatir si este partido concurre a las elecciones generales del 23 de julio, ha indicado a Europa Press su presidente, Clemente Sánchez-Garnica.

"La voluntad era concurrir y analizaremos los pros y contras", ha explicado Sánchez-Garnica, quien ha hecho notar que "la situación económica es lamentable, pero es una responsabilidad concurrir". El PAR podría concurrir solo al Senado o también al Congreso de los Diputados.

Por otra parte, el presidente del PAR ha manifestado que, de cara a la conformación del nuevo Gobierno de Aragón, el PAR es "decisivo" en muchos municipios, en 16 comarcas y constituye "la tercera fuerza territorial", al haber obtenido más de 300 concejales, por lo que aspiran a "buscar un punto de encuentro" que les permita "mantener la vida política del partido".

También ha recalcado que el PAR es "decisivo" en la Diputación de Teruel, "que no es una cosa baladí", enfatizando que si el PP quiere un acuerdo con el PAR "será global en todo el territorio, no en unas comarcas sí y en otras no, y el PSOE igual".

Sánchez-Garnica ha dejado claro que el PAR no tiene un socio preferente y que es el PP y, en su caso, el PSOE quien les tiene que llamar.