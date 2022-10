El comité ejecutivo de CEIM apoya la reelección de Garamendi al frente de CEOE

Prácticamente la totalidad de las organizaciones regionales han dado ya su apoyo a Garamendi para presidir la patronal otros cuatro años

El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) ha acordado este lunes apoyar la candidatura del actual presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para su reelección al frente de la patronal por otros cuatro años.

Así lo ha hecho público la organización que preside Miguel Garrido a través de un comunicado, en el que la patronal madrileña señala que ha decidido apoyar la candidatura del actual presidente de la patronal española para representar a los empresarios cuatro años más.

De este modo, todas las organizaciones regionales de CEOE, a excepción de Foment del Treball y CEOE-Cepyme Cantabria --que previsiblemente lo hará durante el Comité que celebrará el próximo 26 de octubre-- han mostrado ya su apoyo al, por el momento, único candidato a las elecciones de la Confederación, que tendrán lugar el próximo 23 de noviembre, según fuentes conocedoras del proceso.

Por el momento, Garamendi es el único candidato previsto, si bien existe aún un plazo hasta el próximo 8 de noviembre para presentar candidaturas alternativas.

UN GOBIERNO HOSTIL

En un comunicado, CEIM ha trasladado su compromiso de colaboración y participación activa en la CEOE "especialmente en un momento en el que tanto la coyuntura económica como la actitud hostil por parte del Gobierno central hacia el tejido productivo, suponen una dificultad añadida a la ya compleja situación que atraviesan las empresas".

Así, ha recordado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 "contienen medidas radicalmente contrarias a las que se necesitan para superar la difícil situación actual". "Incrementar la fiscalidad a familias, autónomos y empresas, aumentar el gasto público de manera indiscriminada y encarecer los costes laborales subiendo unas cotizaciones sociales que ya se encontraban entre las más elevadas de Europa, son políticas que no sólo no ayudarán a contener la inflación ni a atenuar sus efectos en los ciudadanos, si no que perjudicarán la inversión, la competitividad del tejido productivo y el empleo", ha alegado.

En el caso de las inversiones en la Comunidad de Madrid, desde CEIM se ha recalcado que una vez más "se percibe la discriminación del gobierno actual hacia la región que más aporta a la riqueza del conjunto de España, penalizando al conjunto de madrileños".

"La patronal madrileña considera que es momento de ver a las empresas como un aliado, ya que son las verdaderas generadoras de riqueza y empleo, y no como el enemigo, dejando de lado posturas políticas y electoralistas que no conducen a ninguna parte", ha zanjado.