Comité de empresa de Alcoa prevé una semana "dura" porque el domingo se cierran las negociaciones con Liberty

LUGO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en San Cibrao (Cervo), José Antonio Zan, ha reconocido este lunes que esta semana "será dura", debido a que el domingo finaliza el plazo de las negociaciones para la venta a Liberty.

No obstante y pese a la "dureza" que vaticina para estos días, ha manifestado que "al final el proceso se acabará en el último minuto". "Tenemos claro que va a ser una semana fuerte y una semana decisiva", ha subrayado.

Zan ha recordado que la semana pasada, para el "jueves o el viernes" se esperaban "mejores noticias, porque se había metido por el medio (en las negociaciones) la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, para intentar mediar con una oferta que hicieron por parte del Ministerio (de Industria) para Alcoa y para Liberty, sobre todo para Alcoa".

"Era algo bastante bueno, pero Alcoa no entró a valorar (dicha oferta), cosa que nos extrañó. También se hizo una oferta a Liberty el jueves y aún no ha dicho si la acepta o no le vale", ha indicado.

Los trabajadores de la factoría mariñana confían que se "pueda continuar con el proceso que está tutelado por dos gobiernos (Xunta y gobierno central)". "De los que sabemos que tenemos su apoyo", ha reafirmado.

Zan no duda que tiene que "darse la venta". "Tenemos que seguir produciendo al cien por cien y tenemos que ser los primeros en España en hacer aluminio verde, con energías renovables totalmente", ha abundado. "Es un gran principio y una forma nueva de salir del COVID, porque todos los parques eólicos que se monten, lo que va a suponer en la comarca (de A Mariña) dichos parques que será una iniciativa bienvenida", ha resaltado.

MOVILIZACIONES

En cuanto a las movilizaciones, el presidente del comité de empresa ha avanzado que a lo largo de esta semana se va a "elevar la presión", ya con una acción programada para este martes que no quieren desvelar.Estas movilizaciones se abordarán en una reunión "extraordinaria" del comité de empresa.

"Seguiremos con las movilizaciones porque no solo es dejar ver el problema, es que también Alcoa sienta la presión porque creemos que está actuando de mala fe, y lleva lucrándose del gobierno de España y de la Xunta durante muchos años. No hay ninguna empresa en España que tenga un puerto en exclusiva para ella (en Cervo)", ha sentenciado.