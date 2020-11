El comité de empresa cifra "entre 38 y 40 millones" al mes las pérdidas de Alcoa por la huelga indefinida

LUGO, 5 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Biden se hace con Wisconsin y Míchigan y amplía su ventaja sobre Trump.



Biden se hace con Wisconsin y Míchigan y amplía su ventaja sobre Trump.

El presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo), José Antonio Zan, ha calculado que la huelga indefinida que mantienen los trabajadores desde el 4 de octubre le reporta unas perdidas de "entre 38 y 40 millones" de euros al mes a la multinacional americana "por no poder vender el producto (aluminio)".

"Esta claro que nuestro trabajo está siendo bueno, el de los sindicatos y trabajadores, ahora lo que hace falta es que los gobiernos estén a la altura, y que de una vez por todas intervengan", ha manifestado.

Zan ha incidido en que la huelga indefinida "le hace mucho daño a Alcoa", por lo que "ahora solo queda que les hagan caso a las administraciones" o que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo "la intervenga".

En cuanto al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordena que no se paralicen las cubas, desde el comité de empresa se celebra que aunque el ERE "no puede pararlo" sí que "se garantiza la totalidad del empleo, en cuando a no parar las cubas".

"Para mantenerlas abiertas es necesaria la totalidad de la plantilla, y deja muy claro que Alcoa actuaría de muy mala fe sí se le ocurre despedir a algún trabajador ya que ellos mismo decían que el problema es el coste energético y no los salarios, ni los trabajadores", ha interpretado.