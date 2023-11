Comité de Siemens pide que las posibles ayudas estatales vayan vinculadas al mantenimiento del empleo

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El comité de Siemens Gamesa ha manifestado no tener confirmación oficial de la noticia de que Siemens Energy haya solicitado avales al Gobierno español y alemán por la situación "complicada" que atraviesa la empresa. No obstante, ha reclamado que las posibles ayudas de ambos Estados vayan vinculadas al mantenimiento del empleo, ya que, al tratarse de dinero público, "no puede ser de otra manera".

En declaraciones a Europa Press, fuentes sindicales han valorado la "implicación de los gobiernos, sobre todo del Gobierno español", al ser conscientes y conocedores "de primera mano" de que sí se ha implicado en el conflicto que vive la compañía.

Tras apuntar que la situación en Siemens sigue siendo "crítica", mientras los trabajadores no tienen "ninguna certeza de ningún tipo", han lamentado no disponer a día de hoy de información sobre cuál va a ser el plan estratégico de la compañía. "Esto nos sitúa todavía más en un panorama de preocupación, porque todos los escenarios están sobre la mesa de la dirección de Siemens Energy son negativos", han subrayado.

Dicho esto, los trabajadores esperan que de las noticias sobre posibles avales sean para "algo positivo", aunque no tienen "ninguna certeza" sobre el futuro de la plantilla.

Los sindicatos han pedido mantener una reunión con la dirección para conocer su futuros, pero no se llevará a cabo hasta después del próximo día 21, cuando Siemens Energy anunciará su plan estratégico.

"El escenario más positivo, estamos convencidos, va a conllevar despidos. Al final, nuestra preocupación máxima es la idea que tenga la compañía sobre el futuro de la plantilla en España, y cualquier escenario de los que están discutiendo es un escenario negativo", han destacado.

Aunque han reconocido que los números de la multinacional son "catastróficos", los sindicatos consideran que hay un "viento a favor" de las energías renovables y que "es un momento donde hay que sostener a estas empresas para que puedan seguir desarrollando su actividad". "No podemos vender un mensaje optimista sobre el futuro de las renovables y a la vez no contribuir a que eso ocurra", han advertido.

Siemens Energy dará a conocer este miércoles sus resultados trimestrales y se prevé que en la rueda de prensa arroje luz sobre las perspectivas de Siemens Gamesa.