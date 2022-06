Los comités de Abengoa avisan de que "el tiempo se acaba" y reclaman a la SEPI y al Gobierno "una respuesta"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco 1 CPA, sociedades derivadas de Abengoa, declarada en concurso voluntario de acreedores, han reclamado este miércoles "una respuesta" a la petición de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) conceda 249 millones de euros a favor de Abenewco 1, entidad que atesora el grueso de activos y líneas de negocio de la multinacional.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio, ha recordado la "situación crítica" que afronta la multinacional, pues la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada del concurso voluntario de acreedores solicitado Abengoa tras no prosperar el acuerdo de reestructuración acordado en agosto de 2020; ordenaba semanas atrás la apertura de la fase de convenio, fijando el 1 de julio como fecha final para la presentación de propuestas de convenio.

En ese escenario pesa la oferta del fondo estadounidense Terramar de inyectar 200 millones de euros en Abenewco 1, con lo que se haría con el 70% del capital social de esta filial que concentra la mayor parte de las líneas de negocio del grupo, operación conectada a su vez con la petición de rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para captar 249 millones de euros a favor de Abenewco 1.

MOVILIZACIONES

Al respecto, este portavoz ha señalado las movilizaciones celebradas por la plantilla de la multinacional, con un encierro en la sede central de la empresas, en el campus de Palmas Altas, y una manifestación por las calles de Sevilla, reclamando así al Gobierno central y a la SEPI "una respuesta" a la petición de 249 millones de euros.

"Se nos acaba el plazo. Quedan 14 días para el último consejo de ministros" previo a la fecha del 1 de julio fijada por el Tribunal de Instancia Mercantil, ha señalado, insistiendo en que la plantilla y la empresa necesitan "la ayuda del Gobierno de España", pues "están en juego 11.000 puestos de empleo y otros tantos indirectos en las Pymes".

NO MÁS "ZANCADILLAS"

Además, este portavoz de los comités de empresa ha hecho un llamamiento a los consejeros de la sociedad matriz, contrarios al desembarco de Terramar al pretender dicho fondo hacerse con la mayor parte del capital social de Abenewco 1.

Al respecto, Valentín San Emeterio ha avisado de quienes "no se están posicionando del lado de la solución para la compañía y los trabajadores", reclamando "que no entorpezcan la única solución" a la grave crisis que atraviesa la multinacional y no "pongan más zancadillas".