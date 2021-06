Cómo cuidar tu escote para mantenerlo joven

MADRID, 11 (CHANCE)

El escote es una de esas zonas del cuerpo que solemos olvidar hasta que, con la llegada del buen tiempo nos acordamos de él. Volver a lucir tops y vestidos escotados y como no, trajes de baño en la playa y la piscina hacen que valoremos la importancia de tener un escote bonito.

Sin embargo, junto con el cuello, es una de esas zonas que solemos olvidar en los rituales de belleza. Muchas veces no sabemos si tratarlo como parte del rostro o como parte del cuello, y al final termina en el olvido. La farmacéutica Rocío Escalante, explica que "la piel del escote es muy fina y frágil, carece de glándulas sebáceas y tiene poca cantidad de colágeno y elastina, esto hace que sea muy sensible al envejecimiento prematuro, sobre todo, si no le prestamos atención".

Las arrugas y la flacidez son los principales problemas que puede sufrir, junto a las manchas, porque, como recuerda la farmacéutica, "es una zona que suele estar muy expuesta a los rayos solares, cuando hace buen tiempo. Si no se protege con crema solar, es habitual que salgan manchas".

Sigue estos consejos y empieza hoy mismo a mimar y prestar a tu escote la atención que esta parte tan delicada de nueestro cuerpo merece

- Deberíamos tratar el escote como parte del rostro: desmaquillando, usando sérums, cremas, exfoliantes, mascarillas... A partir de los 45-50 años se pueden incorporar al ritual de belleza cremas específicas para el escote.

- La hidratación es uno de los cuidados más importante, ya que ayuda a que la piel esté más elástica, y será más fuerte para hacer frente a la flacidez y las arrugas.

- La protección solar es esencial, para evitar las manchas y el envejecimiento prematuro. Además de en la playa o en la piscina, no hay que olvidar protegerla a diario, si se lleva ropa escotada que la deja al descubierto: si hacemos deporte en el exterior, si estamos paseando, en el parque, en una terraza tomando algo...

- Hay que tener cuidado con la exfoliación porque al ser una piel muy fina, si se aplica un exfoliante mecánico, hay que hacerlo mediante un suave masaje sin apretar demasiado.

- Además, es importante prestar atención al sujetador que se elige que debe ser de la talla adecuada, así como realizar ejercicios específicos (estiramientos, pesas, natación*) para ayudar a que toda la musculatura se mantenga más joven.