¿Cómo se encuentra la casa de Toño Sanchís tras haber sido vendida por Belén Esteban?

MADRID, 26 (CHANCE)

Belén Esteban lleva más de cinco años de lucha con Toño Sanchís tras darse cuenta de los trapicheos que este hacía con sus cuentas bancarias. Muchos años de lucha judicial que finalmente ganó la Esteban y que le han servido para darse cuenta que no puede fiarse de nadie. Ahora, la colaboradora sigue sumergida en esa guerra de juicios, pero por ahora ya ha conseguido vender la casa que fuera de su exrepresentante.

Hace una semana, Belén confesaba en Sálvame su felicidad al haber vendido de forma tan rápida la casa del que un día fue su exrepresentante y que consiguió ella como método de pago por todo lo que le había estafado Toño Sanchís.

Pero ¿cómo está ahora la vivienda? Como bien confesó la princesa del pueblo, tuvo que hacerle una obra muy generosa para reformar toda la casa y dejarla impecable. De esta forma ha conseguido llamar la atención del vendedor que ha querido comprarle la vivienda y así ha sido.

En estas imágenes podemos ver la casa que Belén Esteban ya ha vendido y es que parece que el comprador todavía no se ha ido a vivir allí puesto que no hay movimiento. Lo cierto es que después de haber sido habitada por Toño Sanchís y su familia, ahora la ocupará otra persona que le ha otorgado a la colaboradora una tranquilidad y ganancia económica, que no tenía.