¿Cómo se encuentra Jorge Pérez tras su infidelidad con Alba Carrillo? Le preguntamos a Agustin Ettiene, su representante

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Una semana después, la fiesta de Navidad de Unicorn sigue dando mucho que hablar. Y es que fueron los propios invitados quienes dejaron constancia en sus redes sociales de lo bien que se lo estaban pasando, dejando en evidencia a dos de sus compañeros. Jorge Pérez y Alba Carrillo resolvieron su 'tensión sexual' y disfrutaron de una apasionada noche sin ser conscientes de las consecuencias.

Tras destaparse la verdad sobre todo lo que realmente sucedió en la famosa noche loca que terminó en casa de Marta López, el ex guardia civil no ha querido pronunciarse por el momento, mientras que Alba no ha dudado en confirmar que hubo más que un simple tonteo.

Aunque la gran duda que rodea a esta aventura es saber si Alicia Peña, mujer de Jorge, estaría al tanto y sería consciente del desliz de su marido. Ellos mismos confesaron hace tan solo unos días que el affaire no había llegado a más, pero después de estas novedades ninguno de los dos se ha dejado ver ni ha dado la cara por redes sociales.

Hemos querido preguntarle a Agustín Etienne, representante de Jorge, cuál es la situación actual del colaborador de televisión. El ex guardia civil sigue refugiado en su casa tras su infidelidad con Alba Carrillo, y por el momento no se sabe nada de él. El novio de Olga Moreno no ha querido aclarar qué le han parecido las últimas declaraciones de la modelo en las que asegura haber tenido una noche de pasión con su representado.

Ha sido la misma Alba Carrillo quien ha sembrado la duda acerca de si su affaire podría tratarse de un montaje orquestado por Agustín Etienne para aumentar el caché de su representado de cara a un próximo reality. ¿Tendrá que ver en esta historia más de lo que podemos imaginar?