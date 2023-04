De cómo es su padre como abuelo a su boda con Claudia Collado. Matías Prats Jr. se confiesa

MADRID, 13 (CHANCE)

El veterano presentador de Informativos de Antena 3, Matías Prats, está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Y es que al nacimiento de su primera nieta -hija de su hija menor, Marta, el pasado 8 de marzo como él mismo anunció emocionado en directo- se une el compromiso matrimonial de su hijo Matías con la también periodista Claudia Collado.

Después de varios años de discreta relación, la pareja se dará el 'sí quiero' este verano en la tierra natal de la novia, Cataluña, en una discreta boda a la que se espera que asistan tan solo sus familiares y amigos más cercanos.

Inmersos en los preparativos del día más especial de sus vidas, Matías Prats Jr. y Claudia Collado continúan cumpliendo con sus compromisos profesionales; ella, como reportera especializada en información política en 'El programa de Ana Rosa' y él, al frente de los Deportes de Informativos Telecinco.

Este miércoles el hijo de Matías Prats ha ejercido de maestro de ceremonias durante la première en Madrid de la película 'Los 'Los tres mosqueteros, D'Artagnan' -protagonizada por el marido de Carlota Casiraghi, Dimitri Rassam, y protagonizada por Vicent Cassel- y aprovechando la ocasión, no hemos podido resistirnos a preguntarle por su boda con Claudia y por el nuevo miembro de la familia Prats, la hija de su hermana Marta.

"He sido tío y además soy su padrino. Se llama Carlota y es monísima, tiene un mes y pico y estamos encantados con ella" ha revelado con una inmensa sonrisa, confesando que aunque es "algo torpe y patoso" como tío, tiene "mucha vocación e ilusión porque es mi primera sobrina, mi hermana está fantástica y es una alegría para la familia".

¿Y cómo es Matías Prats como abuelo? Como asegura su hijo, "es un abuelazo". "Se le cae la baba con la niña, le encanta pasar tiempo con ella. Está muy comprometido e involucrado, le compra cositas, va mucho a verla, es un abuelazo. Tenía ganas de ser abuelo y mi hermana me ha adelantado, le ha tocado a ella" ha añadido sin ocultar que la paternidad también está entre sus planes de futuro.

Sin embargo, primero pasará por el altar con Claudia, de quien se confiesa muy enamorado: "Nos vamos de boda, sí sí. Me caso en junio y estoy muy ilusionado. Me apetece y que tengo 38 tacos, ya me ha llegado la hora y con una persona muy especial". "He encontrado a la mujer de mi vida, así que vamos con todo y tras la boda los pasos lógicos y que me apetece dar junto a ella es formar una familia" reconoce ilusionado.