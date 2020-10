¿Cómo ha pasado Aída Artiles el confinamiento?

MADRID, 24 (CHANCE)

El vídeo del día Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump.



Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump.

Poder estar de nuevo en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y disfrutar de los maravillosos desfiles de ropa de baño que podremos lucir el verano que viene es algo maravilloso. Aída Artiles que ha podido disfrutar de ellos en primera persona, nos ha confesado que: "Me ha parecido una maravilla, porque es un placer venir cada año, especialmente esta edición está siendo muy buena, con las restricciones, pero feliz, todo maravilloso. Estoy muy contenta".

Y es que ya sabemos que para la hermana de Ariadne Artiles la moda es su pasión y su forma de vivir desde que era bien pequeña, así mismo no lo confiesa ella: "Teniendo en cuenta que llevo en ella desde los 12 o 14 años, es mi día a día". Y es que no hay mejor manera de expresar la personalidad que con la forma que se tenga de vestir: "Cuando uno viste expresa lo que lleva dentro, no suelo vestir demasiado arreglada en mi día a día, sea el look que sea, expresas tu personalidad".

Pero... ¿qué es lo que nunca falta en el armario de Aída Artiles? ella misma nos confiesa que es más simple de lo que parece: "Lo que no falta nunca en mi armario son unos vaqueros y lo que llevo un poco mal son los tacones, mira que en el trabajo lo utilizo mucho, pero en el día a día no".

Sobre cómo ha pasado el confinamiento, Aída confiesa que: "En el confinamiento recibí muchas clases de yoga y de meditación, lo llevé bien, aunque estaba deseando que terminara". Si hay algo que le ha preocupado muy y mucho ha sido la salud de su hermana, quien contrajo el Covid, pero que ya está completamente recuperada: "Mi hermana estuvo malita, nos tuvo preocupados, pero salió, está bien, está sana. Al final no conocíamos lo que podía pasar, hasta que no estuvo bien del todo no nos relajamos. Ella está bien, está recuperada".

Por último, terminamos con esta reflexión de Aída Artiles, y es que a pesar de todo lo malo que estamos viviendo, asegura que no borraría nada de esta cruda realidad: "Borrar no borraría nada porque es lo que nos ha tocado, nuestra generación tenía que vivir algo que nos marcara un poco, no sabía que era esto, pero nos ha tocado. Deberíamos aprender algo de esto y nada, que pase. Al 2021 le pido mucha salud".