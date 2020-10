¿Cómo se ha tomado Irene Rosales los mensajes subidos de tono entre Kiko Rivera y Techi?

MADRID, 15 (CHANCE)

Sálvame soltaba, ayer por la tarde, la bomba. Kiko Rivera habría retomado el contacto con una de sus exnovias más polémicas y mediáticas, Techi, y le habría mandado unos mensajes subidos de tono recordando su relación. Unos supuestos mensajes que la propia protagonista no ha dudado en hacer públicos a través de una ¿examiga? dejando en muy mal lugar al hijo de Isabel Pantoja, que había aparcado su fama de conquistador en los últimos tiempos. El dj, indignado, negaba tajantemente haber enviado nada a Techi, con quien asegura no tener nigún tipo de relación.

Hoy, os ofrecemos la reacción de Irene Rosales. La mujer de Kiko, acostumbrada a la aparición periódica de testimonios que ponen en duda la fidelidad del artista, se muestra muy seria ante las preguntas de los mensajes que supuestamente su marido habría intercambiado hace dos meses con Techi, en los que decía que era el único que "le ponía a 20 uñas".

Sin embargo, Irene prefiere dar la callada por respuesta y no comentar si se cree estos mensajes, si confía en Kiko o si han hablado del espinoso tema en casa. Muy seria, y molesta con las preguntas, la sevillana responde a Techi que muchas veces "no hay mayor desprecio que no dar aprecio".