¿Cómo está Isabel Pantoja tras el estallido público de Kiko Rivera?

MADRID, 29 (CHANCE)

El vídeo del día Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”.



Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”.

El pasado martes Kiko Rivera levantaba el teléfono para llamar a "Sálvame" y cargar duramente contra su madre, diciendo, entre otras cosas, que lo que estaba haciendo con él "no tiene perdón de Dios" y acusando a la tonadillera de no darle el cariño que necesita en estos momentos porque no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja madre e Isabel Pantoja artista.

Por el momento, la cantante no ha dado una respuesta pública a su hijo y, según han señalado en "El programa de Ana Rosa", ha rechazado una suculenta oferta económica para reaparecer en televisión con una entrevista "amable" en un "programa muy blanco" que tendría, como objetivo, una esperada - y televisada- "reconciliación" con Kiko.

Y es que, según fuentes cercanas a Isabel Pantoja - que se han puesto en contacto con el periodista Pepe Del Real, todavía no se cree la llamada que ha hecho Kiko. La artista lo está pasando muy mal, apenas duerme, y ha decidido no coger el teléfono a nadie. Además, manteniendo su orgullo, ha tomado la decisión de no hablar, por el momento, con su hijo.

Isa Pantoja, dolida por el enfrentamiento que mantienen su madre y su hermano, ha evitado posicionarse públicamente pero si ha confesado que cree que "a Kiko se le ha ido de las manos" y ha desvelado cómo se encuentra la tonadillera en estos momentos: "mi madre está muy mal, está destrozada. Hablé con ella después de que Kiko contase lo de su depresión y me dio mucha pena".

Preocupada por la tonadillera, Isa ha contado en "El programa de Ana Rosa", que se ofreció a ir a Cantora para estar al lado de su madre en este complicado momento, pero Isabel Pantoja le dijo que no. "Me dijo que estaba muy mal, que prefería no estar con nadie, que tenía que pensar las cosas. Mi madre está muy mal y no quiere hablar de ello. No duerme, no descansa porque está cuidando de una persona mayor que es mi abuela y lo está pasando muy mal".