¿Cómo lleva Lydia Valentín sus entrenamientos en tiempos de Covid?

MADRID, 15 (CHANCE)

La deportista olímpica, Lydia Valentín, ha acudido hoy a un evento de Ausonia como embajadora de la marca en su lucha contra el cáncer de mama y ha hablado largo y tendido de cuál es su situación actualmente tras la pandemia del Covid. Y es que, como bien sabemos, han sido muchos los sectores afectados por las nuevas medidas de seguridad y Lydia nos ha contado cuáles son estas medidas que tiene que llevar a cabo para seguir adelante con sus entrenamientos.

"Ahora mismo este año como estamos con una pandemia mundial tan grave teníamos planeado competir este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se ha pospuesto un año y ahora mismo me encuentro entrenando de una manera más ligera dado que mi preparación ya es el próximo año y el foco está en esos juegos olímpicos, la antesala será el campeonato de Europa" han sido las palabras de Lydia.

En cuanto a cómo ha llevado el entrenamiento en casa, ha explicado que: "En este caso he sido una afortunada, tengo un gimnasio en casa en el que he podido entrenar todo el confinamiento. He podido entrenar, no he parado ni un día, he sido una privilegiada".

Como a todas las personas, o por lo menos a la mayoría de ellas, a Lydia Valentín le ha pasado factura el confinamiento y le ha servido para reflexionar sobre su vida: "Este parón me ha dado ese empujón para ver el deporte desde una perspectiva diferente, servir con más ilusión si cabe y sentirme una afortunada por ampliar un año más esta preparación".