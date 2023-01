¿Cómo se lleva con Tana Rivera? ¿Se plantea tener más hijos? Lourdes Montes se sincera con sus seguidores

MADRID, 5 (CHANCE)

A pesar de que hace ya casi 12 años que saltó a la fama por su relación con Francisco Rivera, Lourdes Montes continúa siendo una gran desconocida. La sevillana, que dejó su profesión de abogada para cumplir su sueño de diseñar moda flamenca - tiene su propia marca, 'Miabril' - siempre ha presumido de una gran discreción en público y a pesar de pertenecer a una de las familias más mediáticas de nuestro país, son pocos los detalles que conocemos sobre su personalidad, sus gustos o sus aficiones.

Algo que parece que está dispuesta a cambiar este 2023 que acaba de comenzar, ya que dejando a un lado su timidez se ha sincerado con sus seguidores de Instagram y no ha dudado en responder a todo cuando le han preguntado. Entre sus confesiones, no solo cuál es su perfume favorito o sus iconos de estilo, sino también cómo se lleva con la hija que Francisco tuvo con Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Rivera, y si se plantea aumentar la familia o, por el contrarario, se planta con Carmen y Curro, de 7 y 3 años (los cumple el 9 de enero) respectivamente.

Gracias a la ronda de preguntas y respuestas hemos descubierto que Lourdes no era una estudiante brillante y, en sus propias palabras, aunque aprobaba siempre no era de notas altas. Su sueño hubiese sido estudiar Historia, pero se decantó por Derecho no por vocación sino por tradición familiar. Entre sus planes, retomar la carrera de Historia cuando sus hijos sean algo mayores.

Se define como positiva, cariñosa, independiente y familiar y, aunque cree que siempre hay cosas que se pueden mejorar, se siente a gusto consigo misma. Fan de Andrés Calamaro, Leiva y el flamenco, le encanta leer y utiliza el mismo perfume desde los 18 años.

¿Sus personas favoritas de 2022? Sin duda alguna, sus pequeños; y su objetivo para 2023, "no ir corriendo a todas partes", "disfrutar el momento aquí y ahora" y no preocuparse "por las cosas sin importancia".

En cuanto a sus looks, Lourdes asegura que la prenda que más repitió en el año que acaba de terminar fue una camisa blanca, y, reconociendo que ha ido ganando seguridad con los años, revela que sus iconos de estilo son dos de las royals más elegantes de la historia, Carolina de Mónaco y Grace Kelly. Y sin abandonar la monarquía, la diseñadora confiesa que le hubiera encantado conocer y tener una charla con la Reina Isabel de Inglaterra.

Más sincera que nunca, la mujer de Francisco también ha tenido unas palabras para su marido y, agradeciendo las palabras de una seguidora que le ha comentado que hacen muy buena pareja, ha desvelado que "la verdad es que nos queremos mucho". Respecto a una futura maternidad, Lourdes afirma que no es algo que "descarte" y, sobre su relación con la hija mayor del torero, Tana Rivera - con la que la hemos visto derrochando complicidad en numerosas ocasiones - asegura que se llevan "estupendamente". "Siempre me ha puesto las cosas muy fáciles. Tengo mucha suerte" reconoce.

Diferentes confesiones y detalles de su personalidad hasta ahora desconocidos que revelan que Lourdes se ha propuesto dejar de ser una de las grandes desconocidas del panorama social este 2023. Lo único que hemos echado de menos, alguna referencia a qué piensa de sus cuñados Cayetano y Kiko Rivera - con los que Francisco está distanciado en la actualidad - y cómo se lleva con su excuñada Eva González, con la que siempre se ha rumoreado que mantenía un trato más bien distante.