¿Cómo está llevando Luis Tosar la pandemia? Se lo preguntamos

MADRID, 22 (CHANCE)

No es fácil pasar una pandemia con niños pequeños porque al final notan más que nadie las restricciones que están obligados a cumplir. Hemos hablado con Luis Tosar sobre cómo ha llevado estos meses de inestabilidad debido a la Covid y nos ha confesado que: "Tener dos críos pequeños que me ocupan el 90% de mi tiempo, me han tenido ocupados por mucho que la cosa sea rara y extraña, ese tiempo también de recogimiento que nos ha brindado, por desgracia, la pandemia he podido aprovecharlo. He tenido la suerte de no tener que preocuparme si tenía que trabajar o si no, por fortuna".

Sobre si le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos, comenta: "No lo sé, esta profesión es muy rara. Esto es maravilloso, dan premios, recibes premios, pero luego también hay una inestabilidad constante que desequilibra mucho las personalidades y las convivencias". Y es que ya sabemos que aunque la profesión de los intérpretes es una de las más maravillosas que existen, también tiene momentos en los que los actores se encuentran en desempleo y sufren por pensar cuándo volverá a sonar el teléfono.

Para su compañero Antonio Banderas como presentador de los Goya Luis Tosar quiso tener unas bonitas palabras: "No deja de ser un embolado grande, Antonio lo hará con todo el arte que tiene, toda la sabiduría que tiene y además toda la experiencia del mundo anglosajón y el mundo de Hollywood que es show hará un espectáculo".