Cómo llevar y reversionar la melena de moda

Esta nueva versión del bob más largo se contrapone a las melenas con capas y a los rizos y transmite una nueva modernidad en la que lo simple es la nueva seña de identidad. Sin embargo, esta tendencia admite sutiles matices que nos ayudan a personalizar y a huir de la homogeneidad.

Flop no hay más que uno

Un corte recto por los hombros y con la raya en medio es el gran signo de identidad del flop. Una nueva versión del blunt bob que se actualiza para esta nueva temporada. "Este look se crea cortando un lop y peinándolo con la raya en el medio. No lleva capas, ni desfilados y es un corte recto entero. Luce perfecto en melenas lisas, por lo que, si tenemos el pelo ligeramente ondulado o con tendencia a encresparse, recomendamos un tratamiento que corrija el frizz, mantenga un liso perfecto y que, además, aporte brillo.", indica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Matices que personalizan

Este corte cuenta con unas características muy determinadas, pero eso no significa que no podamos añadirle detalles que nos ayudan a hacerlo encajar dentro de nuestra imagen. "Es un look que se lleva con el pelo liso, pero también podemos lucirlo con unas ondas rectas, surferas o rotas. Tenemos que descartar las ondas más clásicas, a menos que queramos una melena con ondas al agua para un evento especial. Las ondas nos aportarán una imagen cuidada, pero más desenfadada, al mismo tiempo que un mayor movimiento y volumen si eso es lo que necesitamos. Si no tenemos tiempo, podemos hacerlas solo en los mechones próximos a la cara, haciendo movimientos de zigzag con la plancha", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Cómo llevarlo

Aunque el corte es el mismo, siempre hay lugar para la creatividad. En el pelo se trata siempre de personalizar y aportar nuestra versión. "Podemos llevar este corte con un favorecedor efecto húmedo tanto liso como con ondas surferas. Si elegimos un acabado wet liso, lo peinaremos de modo que los mechones delanteros queden detrás de las orejas. Podemos ayudarnos de unos clips joya si necesitamos fijarlo mejor. También debemos tener en cuenta, que es mejor aplicar el gel con el cabello seco. Con las ondas californianas, si son ya nuestra textura natural, será muy más fácil, aplicando un espray para ondas y dejando secar al aire. Una vez seco podemos remarcar el efecto con gel. Si lo que buscamos es un brillo espejo, recomiendo un aceite seco", explica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Cómo nos ayuda el color

El color puede ser nuestro mejor aliado cuando queremos conseguir un resultado. Permite crear densidad, iluminar, rejuvenecer... Por eso siempre nos conviene que actúe a nuestro favor. "Si tenemos poca densidad de cabello, necesitamos crear volumen. Las ondas nos ayudarán a conseguirlo, pero el color también. Crear una melena multidimensional a base de incluir tres o más tonos, incluso algunos oscuros, con reflejos finos como los babylight nos ayudará a conseguirlo. Si lo que necesitas es alegrar el rostro, entonces unas mechas face framing o money piece, ofrecerán la luz allá donde la necesitas", añade Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

A quién le favorece

No a todos los tipos de pelo les quedan bien los cortes enteros, sin embargo, al ser una melena corta los volúmenes quedan controlados. "Los rostros que se ven más favorecidos con este tipo de melenas abierta hacia los lados son los redondos, ya que los mechones lacios les estilizan. Sucede lo mismo con los cuadrados, sobre todo aquellos con la mandíbula muy marcada, ya que la suaviza. También a los ovalados, los más armónicos, y que se ven favorecidos con todo. En cuanto a los alargados, no tanto, las líneas rectas en el rostro se refuerzan, en vez de matizarse", afirma Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).