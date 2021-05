Cómo ser un icono de estilo más allá de los 50

MADRID, 16 (CHANCE)

El estilo es la capacidad de dejar huella sin importar ni la edad, ni tan solo la belleza. Es el perfume de la imagen a través del cual se expresa una personalidad propia y original. Por eso no entiende ni de tiempo ni de modas y se mantiene actual, vigente y atemporal. Hay mujeres que se erigen como iconos y nos miran invitándonos a creer en nosotras, en crear nuestra propuesta de feminidad. Hoy nos miramos en algunas de ellas.

Vicky Martin Berrocal, elegancia natural

Madurar significa evolucionar sin dejar de ser una misma. Eso parece decir la imagen de Vicky Martín Berrocal, cómoda, femenina y de tendencia. "La creadora explota una feminidad que no renuncia a sus curvas, ni a su larga melena en su tono natural, mejorado con unos reflejos cacao que le endulzan el rostro. Ha llevado flequillo, un recurso que sin duda le favorece, aunque se ve joven también con sus recogidos tirantes y su melena lisa peinada con la raya en medio", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Monica Belluci, la bella donna italiana

La actriz y modelo se ha atrevido con todo tipo de cortes, pero siempre manteniéndose fiel a sus raíces mediterráneas. "Durante muchos años, de joven, ha lucido una melena larga muy femenina. Sin embargo, con la llegada de la madurez ha ido cambiando de corte, pero no de color, lo ha podido matizar con tonos chocolate, pero ha conservado su color. Una tonalidad, la castaña, que la identifica con su cultura, la italiana y que ella explota con toda su imagen. Ella representa una sensualidad consciente y empoderada", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Sharon Stone, la belleza de envejecer

Con el paso de los años ha cambiado su imagen, pero no ha perdido fuerza. Una demostración de cómo nos expresamos, consciente o inconscientemente, a través de la moda y el pelo. "La actriz ha demostrado con creces que no se deja doblegar ante nada y presenta una madurez en la que demuestra que está a gusto consigo misma. Desde que ha ido cumpliendo años ha abandonado su melena larga y ha preferido cortes como bobs o pixies que ha reversionado de mil maneras. Tiene un pelo fino, por eso muchas veces lo peina hacia arriba para crear más sensación de volumen. Su feminidad es muy desenvuelta y toda una celebración de la vida, pese a las dificultades", indica Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Demi Moore, la longitud de la feminidad

La actriz es el ejemplo de cómo cumplir años no resta feminidad ni visibilidad, y lo hace luciendo una larga melena oscura. "La actriz ha protagonizado alguno de los cambios de imagen más llamativos del cine, sobre todo con el pelo corto. Para recordar es su chop pixie de "Ghost", pero aún más su rapado en "La teniente O*Neil". Con casi 60 años luce una melena ultra larga en su color natural, demostrando que una mujer atractiva no tiene edad y reivindicando, así su visibilidad", afirma Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

Jennifer López, el poder de la imagen

Las artistas como ella evolucionan minimizando los efectos del paso del tiempo y asociando belleza, juventud y poder. Un modo de seguir estando presente sobre los escenarios y no dejarse relegar por estrellas más jóvenes. "Los cambios de look de Jennifer López crean siempre tendencia y ella lo sabe y lo controla. Apuesta mayoritariamente por una melena larga abundante en rubios cálidos, pero cuando quiere una transformación recurre a extensiones o pelucas, muy habituales en Estados Unidos. La artista nos anima a experimentar para crecer y a creer siempre en nosotras mismas. La imagen es poder", comenta Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).