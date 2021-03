Los compañeros de Álex Casademunt muestran sus condolencias a los padres del cantante

MADRID, 3 (CHANCE)

Esta madrugada saltaba la trágica noticia de la muerte de Álex Casademunt y durante el día de hoy no se ha hablado de otra cosa. Chenoa, Natalia, Manu Tenorio y David Bustamante se dejaban ver en el AVE yendo hasta Barcelona, al igual que Nuria Fergó, quien tampoco se ha querido perder la despedida que se merece su amigo.

Los 'triunfitos' apodados cariñosamente por todo ese público que siguió la primera edición de 'Operación Triunfo' han acudido a la casa de los padres de Álex Casademunt y lo cierto es que les hemos visto completamente cabizbajos, sin querer levantar la cabeza y muy pendientes en todo momento de los padres del cantante.

Los artistas subían las escaleras de la casa donde viven sus padres para mostrar sus condolencias a toda la familia que hoy ha tenido que enfrentarse a la terrible muerte de Álex Casademunt después de tener un accidente de tráfico.

Chenoa, muy afectada, no se ha separado ni un solo momento de su gran amiga Natalia, a la que veíamos también volcada no solo con ella, sino con todos sus compañeros. Bustamante y Manu Tenorio se han mostrado muy tristes por la noticia y no ha hecho ningún comentario al respecto, simplemente se han dedicado a dar las gracias a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones y que han podido grabar estas imágenes: