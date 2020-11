La complicada noche de Halloween de Anita Matamoros, rifirrafe con sus amigos incluido

MADRID, 1 (CHANCE)

Una noche tan emblemática como es la de Halloween no podía perderse Anita Matamoros. La hija de Kiko Matamoros y Makoke fue uno de los rostros conocidos que se disfrazó para celebrar la noche de los muertos vivientes. No quedando muy contenta con el resultado de su caracterización, Anita se escondió tras la mascarilla y gorro de pelo para evitar que viéramos la guisa que lucía el pasado sábado. Fiel a su naturalidad, fue ella misma quien nos advirtió "Como me saquéis con esta cara... que me ha quedado el maquillaje fatal".

Dicho y hecho. Tras pronunciar esta frase una horda de amigos, convertidos en guardaespaldas por un día, intentaron por todos los medios, manotazo incluido, que la cámara no captase a Anita. Al grito de "¡no grabéis!", la hija pequeña de Kiko Matamoros, sacando su lado más conciliador, intentó poner paz "no pasa nada chicos, no pasa nada (...) Si yo me llevo bien con todo el mundo".

La joven influencer no quiso pronunciarse sobre si el fin de la relación sentimental que mantiene su padre con la modelo Marta López está próximo ya que había sido una noche en la que "me he lo pasado muy bien, pero se acaba muy pronto", comentaba Anita al tiempo que ponía rumbo a su casa para cumplir con el toque de queda, impuesto por el estado de alarma, como buena ciudadana y no estaba dispuesta a que nada ni nadie la enturbiase.