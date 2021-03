Compromís acusa a Ribera de "consumar una afrenta al pueblo valenciano" con la prórroga de Cofrentes

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Compromís en Les Corts Valencianes, Juan Ponce, ha acusado a la ministra para la Transición ecológica, Teresa Ribera, de "consumar una afrenta al pueblo valenciano" con la prórroga para el funcionamiento de la nuclear de Cofrentes hasta 2030.

"La ministra Ribera ha sucumbido a hacer seguidismo de la política energética del PP, y ha consumado una nueva afrenta al pueblo valenciano al desoír el acuerdo de les Corts Valencianes para cerrar ahora en 2021", ha apuntado Ponce en un comunicado.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

En esta línea, ha criticado que "el PSOE y el gobierno que se autodenomina como el más progresista de la historia en Madrid incumplen su compromiso de cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento, llevándonos a unos peligrosos 37 años en Cofrentes, con la ampliación de la producción de residuos radiactivos que se tienen que acumular en superficie".

"Todo con la excusa peregrina de que Enresa, la empresa que se encarga del desmantelamiento de las centrales, no tiene capacidad de trabajar en el desmantelamiento de dos a la vez. Si no tienen bastante personal, que lo contraten. Alemania fue capaz de cerrar once centrales nucleares en un año, y aquí resulta que cerrar dos es un imposible. Hay que cerrar Cofrentes e invertir y apostar por las energías renovables", ha exigido.

Compromís, ante la "afrenta actual", ha anunciado que luchará para que se cierre Cofrentes en 2024. "El Gobierno central tiene tres años, desde hoy hasta 2024, para preparar el cierre y hoy se tiene que dar inicio a esos trabajos. En caso contrario, estarán incumpliéndose las promesas que en su día hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las que en campaña hizo el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha concluido.