Compromís apoyará la propuesta de Podemos contra la "especulación" de las grandes superficies alimentarias

El PSPV no se posicionará hasta no leer el texto

VALENCIA, 31 (EUROPA PRESS)

Compromís votará a favor de la propuesta que Unidas Podemos de la Comunidad Valenciana ha registrado este martes en Les Corts para frenar la "especulación" de las grandes superficies alimentarias por los beneficios extraordinarios provocados por la inflación. El PSPV, socio mayoritario del gobierno del Botànic, no se posicionará hasta no leer el texto de la iniciativa parlamentaria.

Así lo han explicado las síndicas tras la junta de portavoces en Les Corts. Esta proposición no de ley (PNL) llega tras una semana de polémica por las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de cargos de Podemos como el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, contra el presidente de Mercadona, Juan Roig, y el resto de grandes superficies.

La propuesta de UP insta al Gobierno a definir una cesta básica de la compra que fije precios máximos en alimentos frescos y de primera necesidad, con un sistema de seguimiento, así como a estudiar la posibilidad de crear un impuesto estatal contra los beneficios extraordinarios de estas empresas y a habilitar ayudas al pequeño comercio.

Además, pide profundizar en la ley estatal de cadena alimentaria y emplaza al Consell a aumentar las ayudas de emergencia social, a potenciar las cooperativas con incentivos fiscales, a mejorar los circuitos cortos de comercialización y a dejar sin efecto la moratoria a las grandes superficies en el plan de acción territorial sectorial del comercio.

"En momentos de crisis todos debemos arrimar el hombro", ha defendido su síndica, Pilar Lima, quien ha apelado a Compromís y al PSPV a sumarse a este debate porque, a su juicio, toca elegir entre "más beneficios empresariales o estar al lado de las familias". Ha garantizado que dialogará con los socios para recabar su apoyo y ha negado que presentarla en solitario sea algo fuera de lo normal.

Como portavoz adjunto de UP, Ferran Martínez ha apuntado a cadenas como Mercadona, Lidl o Carrefour, que conjuntamente se reparten casi la mitad de la cuota de mercado y "tienen capacidad de imponer precios y desplazar a cualquier tipo de competencia". "Es un peligro y un riesgo para los agricultores, ganaderos y pequeños comerciantes", ha advertido.

De Compromís, Carles Esteve ha asegurado que su grupo está "perfectamente de acuerdo" con la propuesta, al instar al Gobierno a profundizar en "funciones que ya tiene" y ante el aumento de los precios que no repercute en lo que perciben los agricultores.

Por su parte, la síndica socialista, Ana Barceló, se ha limitado a afirmar que no pueden entrar a valorar su apoyo o rechazo a la iniciativa de UP hasta no disponer del texto completo.

De la oposición se ha posicionado la síndica de Vox, Ana Vega, para decir que "los empresarios son los que dan de comer a muchas familias" y cargar contra Podemos. "A veces están mejor callados que lanzando siempre flechas y piedras contra los que crean riqueza", ha criticado, y se ha preguntado "cuál es la postura de X. Puig".