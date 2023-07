Compromís ataca a Ens Uneix por no apoyar a Bielsa en Diputación: "Espero que la gente de su comarca se lo eche en cara"

"¿Pero en qué momento pensaron que era una buena idea apoyar a los que injustamente les querían enviar a prisión?", pregunta a Ens Uneix

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, ha reprochado a Ens Uneix y a su diputada, Natalia Enguix, por no apoyar la formación de un gobierno progresista en la corporación y permitir con su voto que el 'popular' Vicente Mompó haya sido investido. "Espero que la gente de su comarca se lo eche en cara cada día", ha reprochado.

Así se ha pronunciado Gimeno en su turno de intervención tras la votación en la que Enguix se ha votado a sí misma, con lo que el empate entre la derecha y la izquierda ha persistido, pero Mompó se convierte en presidente en minoría al ser la lista con más diputados.

La diputada de Compromís ha protagonizado la intervención más dura de los cinco grupos y ha lamentado que estarán en la oposición "en contra de la voluntad de la ciudadanía".

Gimeno ha comenzando pidiendo disculpas a la ciudadanía y a los votantes progresistas que "querían que se llegara a un pacto de progreso en la Diputación de Valènia, la única institución donde se podían hacer políticas de izquierda".

"Disculpas por no haber encontrado la fórmula mágica, que seguro que la había, para que el PSPV, la Vall y nosotros votáramos juntos al mismo candidato, que permitiera que se le plante cara en la Diputación a la derecha y la extrema derecha", ha subrayado.

En momentos "difíciles que ponen en peligro derechos fundamentales" y con la extrema derecha "en las instituciones a cara descubierta, sonriendo desafiante". "¿Pero qué nos ha pasado?", se ha preguntado. Para Gimeno, esta investidura requería la "mirada larga" y la "responsabilidad" de "poner por delante a la ciudadanía y los derechos frente a las personas y los rencores".

"Hemos hecho lo que hemos podido, lo lamentamos, pero no hemos respondido al mandato ciudadano", ha indicado. Así, ha espetado a PSPV y Ens Uneix: "Si los problemas son personales y no políticos, no están habilitados para representar la voluntad popular".

"Hoy la Vall no nos une, la Vall nos separa. Lo que ha hecho es provocar con su actitud una realidad, que tengamos a la extrema derecha gobernando las instituciones". "Tendrán que explicar a la ciudadanía y al mundo asociativo por qué hoy esta Diputación de Valencia se ha roto", y ha apelado a las otras 16 comarcas. "Ni el PSPV ha estado a la altura de un partido progresista, ni La Vall ha unido nada de nada", han subrayado.

Gimeno ha recogido las palabras de Enguix y le ha espetado: "No era momento de dar la mano, es momento de plantar la cara". "Ustedes se definían como un partido progresista, no sé qué ha quedado de eso", ha manifestado. "¿Pero en qué momento pensaron que era una buena idea apoyar a los que injustamente les querían enviar a prisión?", ha manifestado.

"Hoy replicamos lo que pasó ayer en Les Corts, pero aquí se podía evitar", ha subrayado Gimeno. "Quien gobierna es muy importante. El gobierno afecta a la ciudadanía, como en otras instituciones", ha manifestado.