Compromís concurrirá con Sumar en las elecciones europeas con el tercer puesto de la lista

La militancia deberá ratificar el acuerdo en una consulta y las primarias serán abiertas y tendrán lugar el 27 de abril

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Compromís se presentará finalmente junto a Sumar a las elecciones europeas de junio en una candidatura en la que ocupará el tercer puesto de la lista, confirman fuentes de la coalición valencianista.

Las dos partes han llegado a un acuerdo este jueves tras semanas de negociaciones, justo antes de la ejecutiva de Compromís que someterá a votación la candidatura a las europeas y el reglamento de primarias para estos comicios.

La ejecutiva ha aprobado por 19 votos a favor, una abstención y un voto en contra el acuerdo con Sumar, que permitirá elegir a Compromís a su candidato a la lista sin tener en cuenta las cuotas de género. En los próximos días se llevará a cabo una votación entre la militancia para ratificar o no el acuerdo.

Para elegir a sus representantes en la candidatura a las europeas, la coalición valencianista celebrará unas primarias abiertas a la ciudadanía que comenzarán el próximo lunes con la presentación de candidaturas y se concluirán con la votación el 27 de abril.

LA MILITANCIA TENDRÁ "LA ÚLTIMA PALABRA"

Los portavoces de Més, Amparo Piquer; Iniciativa, Alberto Ibáñez y VerdsEquo, Paula Espinosa, han comparecido ante los medios para explicar el acuerdo. Piquer, la portavoz de la pata mayoritaria del partido, ha defendido que "es una gran noticia" porque "supone que volveremos a tener una voz valenciana en Europa", algo "tan importante en estos momentos". También ha agregado que este es un pacto "satisfactorio" y "siempre se ha estado en el marco del acuerdo" con Sumar.

Piquer ha defendido que tendrán la posibilidad de decir desde el europarlamento que "no a la ampliación del Puerto de València, no a las plantas de muy alta tensión de Castellón y no a la degradación de la costa alicantina".

Ibáñez ha señalado que vamos hacia un "marco europeo profundamente complicado" en "una situación prebélica, en la que la extrema derecha y el neoliberalismo intentará poner a los valencianos y las valencianas en situaciones muy complicadas y, por tanto, que pueda haber una persona allá, valenciana, de Compromís, defendiendo nuestro programa electoral, es una cuestión fundamental".

Espinosa, por su parte, ha celebrado que en estas elecciones, "por fin, se podrá votar una lista de lucha contra el cambio climático, que es uno de los principales retos globales que tenemos". "Y estamos viendo también, aquí en la Generalitat Valenciana, cómo la derecha y la ultraderecha sí que llegan a consensos. Y sería muy lamentable que, por primera vez en la historia de Europa, la extrema derecha pueda llegar también a las instituciones europeas. Ese freno lo tenemos que poner desde los países del sur de Europa", ha reivindicado.

OLTRA

Preguntado por la posibilidad de que la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra vuelva a presentarse a las elecciones con la lista de Compromís, Ibáñez ha señalado que Oltra "no es patrimonio solamente de Compromís, es una mujer que traspasa fronteras partidistas, es un símbolo y su trayectoria y su legado es incuestionable para muchísima gente, y particularmente para una generación que creció políticamente con ella".

Así, ha señalado que "siempre se ha podido presentar a las elecciones no solo porque es inocente, sino porque es la persona que mejor ilusiona al conjunto de los valencianos y las valencianas". "A partir de ahí nosotros no vamos a jugar a las especulaciones y no vamos a confundir la transparencia con los striptease", ha agregado.