Compromís defiende que Oltra "dará explicaciones donde haga falta, cuando haga falta"

La oposición insiste en pedir su dimisión mientras que PSPV y UP muestran su "respeto" por los procedimientos judiciales

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha defendido que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, dará explicaciones "donde haga falta, cuando haga falta" respecto al caso de los abusos a una menor por su exmarido y ha remarcado que la Fiscalía "ya pidió archivar" y que el proceso ya se archivó una vez.

Así se ha pronunciado Robles en declaraciones a los medios durante el pleno de este miércoles en Les Corts, donde ha asegurado que Oltra "volverá a dar las explicaciones necesarias con toda la naturalidad democrática que eso comporta" y ha defendido: "Los jueces tienen que poder hacer su trabajo sin que nos volvamos locos".

La síndica ha apuntado que diversos cargos de Compromís han ido a declarar en diversas ocasiones por varias causas que "siempre han terminado en absolución": "Esperemos que la tramitación vaya a donde van todas las causas que hemos conocido hasta ahora, como la de Nomdedéu, Brancal o Trenzano".

Robles ha enmarcado esta situación en "una estrategia que se está siguiendo con Compromís en concreto de judicializar la tarea política". "Se está demostrando una y otra vez que nuestra gente gestiona de manera transparente y responsable y son absueltos incluso con los jueces dando un estirón de orejas a la derecha y la extrema derecha", ha agregado.

Frente a estos procesos, ha asegurado que "no se arrepienten en absoluto" de las causas que abanderó Compromís cuando no gobernaba contra el gobierno y ha matizado que la formación llevaba sus sospechas a Fiscalía, mientras que ahora "se está yendo directamente a los juzgados a poner denuncias incluso de forma anónima". Además, ha indicado que "aquella gente está más en Picassent que no absuelta".

"¿POR QUÉ TENEMOS TANTAS GANAS DE HABLAR DE DIMISIONES?"

Durante su intervención, Robles se ha preguntado: "¿No sé por qué tenemos tantas ganas de hablar de dimisiones?". "En el momento en el que estamos es el de dar explicaciones allá donde sea necesarias. Tenemos que dejar que la justicia dirima lo que tenga que dirimir", ha agregado.

Preguntada si cree que es buena noticia que Oltra acuda a los tribunales a declarar, ha respondido: "Para mí lo que es buena noticia es que Oltra dé todas las explicaciones que se le piden allá donde se las pidan". Además, ha considerado que esta cuestión no tapa la labor de Compromís: "Dar explicaciones es nuestra faena, tantas veces como se nos pidan".

Por parte del PSPV, el síndic Manolo Mata ha remarcado que Oltra "ha dicho que todo está basado en falsedades y que las va a aclarar", por lo que ha abogado por esperar a "qué declara, cómo declara y qué decisiones va a tomar el TSJ".

El portavoz ha comentado, tras leer la exposición motivada, que algunas cosas del texto "no se corresponden" con lo que él conoce. "Hay algunas cosas que he vivido, que he visto y no se corresponden con las cosas que se dicen", ha opinado.

Por parte de Unides Podem, la síndica Pilar Lima ha defendido el "total respeto a los procesos judiciales" y ha insistido en que esta cuestión responde a una "cacería política y un acoso y derribo" por parte de la extrema derecha contra Oltra.

Sobre una futura petición de dimisión de Oltra, ha indicado que "se está hablando de ciencia ficción" y que "no tiene sentido en este momento". "Ese escenario, si llega, no ha llegado todavía", ha manifestado y ha abogado por no hacerle el juego a la extrema derecha.

OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, han insistido en pedir la dimisión de Oltra. Así lo ha indicado el diputado de Ciudadanos, Fernando Llopis, que ha afeado al PSPV que "pleno tras pleno" aplauden a la vicepresidenta como si no hubiera un mañana.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha declarado que "políticamente Oltra tenía que haber dimitido hace tiempo". "Está demostrando mucha incoherencia al no hacer lo que ella exigía a Francisco Camps por el caso de los trajes. Nosotros pedimos que, manchado el presidente, manchada la Vicepresidenta y manchada la institución, deberían convocar elecciones inmediatamente y que sean los valencianos los que elijan a un nuevo presidente y un nuevo gobierno", ha agregado.