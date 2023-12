Compromís dice que ningún ministro de Sumar apoyará la ampliación del Puerto y critica la "puñalada" de PSOE y PP

Advierte a Sánchez que si siguen adelante con la "traición" les "encontrará en los tribunales con el apoyo de toda la ciudadanía"

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que tener muy claro que no habrá ministro de Sumar" que apoye el proyecto de construcción de la terminal de contenedores de la ampliación del Puerto de Valencia.

"Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están propinando la mayor puñalada que se le puede dar a la ciudad de València", ha aseverado en declaraciones a los medios durante la concentración convocada por la Comissió Ciutat-Port en las inmediaciones del Edificio del Reloj, antes de la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, a las instalaciones.

A la protesta han asistido varios representantes de la coalición valenciana, como el exalcalde de València, Joan Ribó, la portavoz adjunta en Les Corts, Isaura Navarro y el síndic en la cámara autonómica, Joan Baldoví, quien más tarde, en el acto institucional, ha entregado a Puente el libro 'Valencia: Un puerto de futuro', editado por la formación y que plantea una propuesta de puerto "alternativa" a la proyectada por la Autoridad Portuaria de Valencia, según ha informado en un comunicado.

Robles ha expuesto que el presidente del Gobierno "tiene que tener muy claro que no habrá ministro de Sumar" que apoye la ampliación y ha añadido que Compromís no va a "consentir que Pedro Sánchez desde Madrid teledirija lo que va a pasar en el puerto de nuestra ciudad".

A su juicio, "están entregándole a una multinacional toda la salud, todo el medio ambiente y todo el bienestar de la ciudad", ha señalado en referencia a MSC y ha advertido: "Si el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez consideran que puede traicionar a los valencianos y las valencianas, a Compromís nos encontrará en los tribunales con el apoyo de toda la ciudadanía".

"Creo que, por la puerta de atrás, con un ministro socialista entrando en el puerto hoy a entregarle a una multinacional nuestra salud, nuestros barrios, nuestra Albufera, nuestras playas, lo que se está perpetrando es un asesinato de la vida de todos los valencianos y las valencianas", ha dicho.

Y también ha advertido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que les tendrá en frente "en todas las instituciones en las que intente ir contra nuestra salud, medio ambiente y territorio".

La portavoz municipal de Compromís ha reprochado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que "somos el puerto de Madrid". "Nosotros somos Valencia. Estamos orgullosos de ser Valencia. Estimamos nuestra salud, nuestras playas y nuestro medio ambiente", ha expuesto.

Según la representante de Compromís, de construirse la terminal de contenedores, "los barrios del Marítim van a sufrir unos niveles de contaminación que son completamente insostenibles". "Estamos avanzando hacia la pacificación del tráfico en nuestra ciudad y estos señores vienen hoy a firmar una ampliación del Puerto que dejará entrar miles y miles de camiones", ha criticado.

"Continuaremos en esta lucha, porque ya ha quedado demostrado en nuestra ciudad que la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) no fue una buena fórmula" y "los tribunales les han quitado la razón". "En el puerto pasará exactamente lo mismo", ha augurado.

Con todo, ha asegurado que Compromís no cambiará de postura, "como hemos visto al PSOE con esa ampliación", y no "dará el bienestar a cambio de los intereses de una multinacional que cotiza en Suiza".

Por su parte, Baldoví ha confirmado la intención de la coalición valencianista de acudir a los tribunales para paralizar la ampliación del puerto anunciada. Según ha defendido, "no hay motivos económicos, ya que ninguna empresa valenciana tiene dificultades para poder exportar ni ninguna empresa tiene dificultades para importar".

Baldoví ha asegurado que "hay lugar de sobra en el puerto" y ha recalcado que la ampliación "no creará más puestos de trabajo" pero en cambio, ha lamentado que "sí producirá mucha más contaminación".

4.000 CAMIONES

El síndic de Compromís ha cifrado en 4.000 los camiones que circularán por la ampliación y ha detallado que "suponen una agresión a la calidad del aire de muchos miles de valencianos". "Es una ampliación que no responde a los intereses del conjunto de la ciudadanía. Responde solo a los intereses de una multinacional que lo único que quiere es cambiar de sitio. No creará más puestos de trabajo y, por tanto, debemos decir que no a la ampliación", ha sostenido.

En esta línea, Baldoví ha hecho hincpaié en que la ampliación "tampoco está justificada por una declaración de impacto ambiental", y ha incidido en que "si quieren hacer un nuevo proyecto, deben hacer una nueva".