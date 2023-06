Compromís pedirá en el pleno del Ayuntamiento de Alicante declarar el Orgullo LGTBI como fiesta de interés social

ALICANTE, 28 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicantepresentará en el primer pleno ordinario de la legislatura unadeclaración para instar a que el Orgullo LGTBI sea declarado como "fiesta o bien de interés social".

En el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el portavoz de Compromís en el consistorio, Rafa Mas, ha enfatizado en un comunicado que las fuerzas políticas deben garantizar que no se va a "dar ni un paso atrás en la construcción de una ciudad de Alicante diversa".

Por ello, además de declarar el Orgullo como fiesta o bien de interés social, también propondrán un pacto por la Diversidad y la Libertad, que esperan que firmen todas las formaciones políticas. Asimismo, Mas ha precisado que propondrán un pacto para "evitar recortes en materia de igualdad y LGTBI y evitar que se tumbe el plan LGTBI".

"Será una hoja de ruta para saber qué Partido Popular gobierna la ciudad: el partido que pacta con los ultras reaccionarios y recortan en derechos o el partido europeo moderno que quiera seguir avanzando por una sociedad alicantina más diversa y libre", ha señalado.

En la declaración que presentará la formación, instarán al gobierno municipal a "continuar trabajando y poniendo en marcha medidas desde el Ayuntamiento para promover el respeto a la diversidad y la erradicación de la LGTBIfobia". Asimismo, pedirán realizar una "denuncia explícita" contra la lgtfobia, así como expresar un "compromiso firme de puesta en marcha de medidas para erradicar la violencia, discriminación y agresiones que sufre la población LGTBI".

Igualmente, pedirán colgar en el balcón del Ayuntamiento la bandera arcoíris del movimiento LGTBI, así como "expresar un compromiso efectivo contra cualquier recorte de derechos de cualquier administración pública que afecte a las personas LGTBI+".

También instará a solicitar al gobierno autonómico que "garantice los derechos de las personas LGTBI+ vigentes, consolidándolos y avanzando en los temas pendientes", además de "garantizar los servicios públicos de atención a disposición de la ciudadanía LGTBI+ y sus familias y entorno".

Mas ha resaltado el Orgullo como "una forma de vivir" y de convertirse en "la persona que siempre soñaste ser, aunque la sociedad te lo pusiera difícil para llegar hasta aquí". "Orgullo es ser tú y es amar libremente, es respetarte y, sobre todo, ser respetado. Nadie debería luchar por la tolerancia. En esta enorme escala de grises la diferencia debería ser integrada desde el principio hasta el final", ha aseverado.

"Seguimos luchando, por un día en que ya no tengamos que hacerlo, por todas aquellas personas que nos abrieron el camino, porque no visibilizar significa no existir. Seguimos en la lucha y en el camino para no consentir ni un paso atrás en derechos y libertades", ha enfatizado.