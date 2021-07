Compromís no ve imprescindible consensuar la financiación con el PP: "Ha dejado claro que es parte del problema"

El PPCV acusa a Puig de olvidarse ahora de la deuda histórica de 16.000 millones

VALENCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS)

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defendido este jueves que no es "imprescindible" consensuar el cambio del modelo de financiación autonómica con el PP, ya que "ha dejado claro que es parte del problema" puesto que su líder, Pablo Casado, "quiere una reforma que perjudica a los valencianos".

Así se ha pronunciado en la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en Les Corts, en relación al compromiso que lanzó Casado este fin de semana en el Congreso del PPCV de reformar la financiación apuntando al modelo de 2002 cuando gobernaba su partido.

"La otra parte del problema está en la Moncloa. Tenemos que plantarnos", ha aseverado, y ha criticado que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, les "dijo a la cara que no solo no quería incumplir el acuerdo con Compromís, sino que también quería incumplir la fecha fijada por el Congreso". "No podemos quedarnos de brazos cruzados", ha remarcado.

De hecho, Ferri ha instado a la movilización por la financiación, de cara al cuarto aniversario de la gran manifestación de noviembre de 2017, y ha asegurado: "Si no la convoca nadie, no sufran, que desde Compromís la convocaremos".

En su respuesta, Puig ha remarcado que "es conocido y cierto que es necesaria una mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sobre todo, en el Congreso". "No se puede romper el consenso en el seno de la sociedad valenciana, y ha costado mucho ir tejiéndolo, hasta ahora que incluso el partido mayoritario de la derecha está pensando entrar", ha reivindicado.

El también líder del PSPV ha sostenido que la situación de la Comunitat Valenciana es "intolerable" desde hace "mucho tiempo". Además, ha incidido que "la visión de las Españas es fundamental que se cimiente y atienda a las periferias, otras situaciones más allá de la M-30".

Para ello, es necesaria una "tarea de convencimiento entre todos y todas y tejer complicidades". "De eso fue la cumbre con las Islas Baleares", ha remarcado el president, que también tratará de "tejer alianzas" con Andalucía en septiembre para llevar a cabo un "cambio de opinión en el PP".

En esta línea, ha pedido "persistir" y "ser consistentes" sin "descartar en absoluto nada, ni movilizaciones ni todo lo que se pueda hacer teniendo en cuenta la eficacia de las acciones". También ha matizado que "no es lo mismo el tratamiento del gobierno actual, que el del anterior" aunque "en absoluto estamos contentos con la situación actual".

EL PP RECHAZA EL DOCUMENTO COMUNITAT-BALEARES POR LA FINANCIACIÓN

Entre la oposición, la síndica del PP, Eva Ortiz, ha vuelto a urgir a Puig que exija al Gobierno que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y sin "priorizar a unas comunidades sobre otras".

Ha criticado al líder del PSPV por "huir dos días a Mallorca", esta semana en la primera cumbre valenciano-balear, y acordar con el Govern de les Illes un documento común para exigir la financiación cuando "ese trabajo está hecho por los expertos y presentado desde 2018 en el Ministerio de Hacienda".

"Deje de tomarnos el pelo", ha reclamado acusando a Puig de ser "el único que no ha cumplido con su obligación" por no pedir el CPFF. También ha denunciado que lleva "tiempo sin oírle hablar de la deuda histórica de 16.000 millones de euros, que tampoco exige a Pedro Sánchez", y ha exigido que lo tenga en cuenta el nuevo modelo de financiación, así como el criterio de población, "faltaría más".